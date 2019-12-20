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施工造成交通打結！黃偉哲聽到民怨做出這件事

2019-12-20 14:29聯合報 記者鄭維真／即時報導

近期永康交流道施工導致交通打結，造成不少抱怨，台南市長黃偉哲特別交代市府秘書長方進呈邀集各管線單位，在今天召開「道路施工避免車流壅塞檢討相關交通維持設置作業」會議，要求各施工單位上下班尖峰時間不得進行道路施工，以免影響交通阻塞；同時也請交通局、工務局加強查察，並請警察局協助通報。

市府表示，台南市開發較早，道路相對狹窄，尤其是進行道路工程時，若未做好交維疏導措施，常常會造成車流回堵。近期因南區大同路至國民路270巷口汰換自來水管線工程，及永康區中正北路、永安路的電力管路工程施工，尖峰時間造成交通打結，不少民眾紛紛向市府反映。

方進呈在會議最後做出7點決議，除了請各工程單位確實督導廠商施工依核定路權時間施工之外，也請工務局核准路權時間，註明7時至9時及17時至19時不同意施工，另外，交通局及工務局必須確實針對交維計畫查核要求，並請警察局協助通報，如違反規定請依規處分。

施工單位在連續假日及春節須暫停道路挖掘；若發現有交通壅塞時，請主辦機關及廠商適時因應，機動調整交維措施。妥善規畫替代道路，如無影響民眾住家安寧，考量是否採夜間施工。交通局可利用交通智慧系統，有發現壅塞是因道路施工導致，請通知相關工程主辦機關或廠商立即改善或停工。

台南市政府秘書長方進呈（中）邀集各管線單位，在今天召開「道路施工避免車流壅塞檢討...
台南市政府秘書長方進呈（中）邀集各管線單位，在今天召開「道路施工避免車流壅塞檢討相關交通維持設置作業」會議。圖／台南市政府提供
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