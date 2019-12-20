黃偉哲與市民的健康約定 用I運動數據守護健康

台南市長黃偉哲今天出席「府城動起來-AI運動數據創新服務平台」啟動記者會，以實際行動帶領市民將運動融入生活；號召鄉親參與府城動起來APP揪團活動，持續21天的健走運動習慣養成，讓市民健康大邁進，完成任務還能累積點數兌換精美禮物。

經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」，媒合地方政府與科技產業創新能量，研鼎智能、維康醫療用品、成功大學與南市鄰里長通力合作下，針對不同年齡族群的生活特性、運動需求及資訊科技能力，透過穿戴裝置及運動數據服務平台，提供精準分析並結合生活應用，讓台南成為運動大數據的城市。

黃偉哲表示，高齡社會的到來，肌肉質量會隨年齡逐漸下降，若想要年老時不衰弱，必須趁早運動。研鼎智能董事長簡博彬表示，該公司致力於打造科技健康運動新概念，透過雲端管理系統，將數據資料進行完整評估、紀錄管理，數據的累積並進行相關演算，建構專屬台南市民的運動大數據。未來更可進一步提供個人化的健康服務，如：體適能監測、運動處方介入、媒合健康教練等。

簡博彬說，將自明年1月10日起在台南各處維康醫療用品門市設置肌少症風險評估據點，透過走路速度測試、手握力測試與四肢肌肉量量測，經由儀器初步評估，及早發現長輩是否有肌少症症狀，提供專業營養品補充及運動的建議。