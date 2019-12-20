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南市教育引擎3.0 點燃學習的無限可能

2019-12-20 13:56聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市政府教育局今舉行年終成果發表會，呈現教育創新、問題突破、建設成果等面向的重要政策成果，並發表未來展望。局長鄭新輝表示，呼應108新課綱的教育理念，以教育引擎3.0，火力全開點燃學習的無限可能。

鄭新輝強調，持續以「扎根基礎，迎向未來：點亮孩子心中希望」為教育願景，聚焦在「扎根基本學力、美學創思力、問題解決力、智慧科技力及全球溝通力」五大方向，擘劃教育政策藍圖。

南市教育局今年度各項教育評比均名列前茅，行動學習推動計畫優良學校選拔有5校獲獎，獲獎數全國第一；資訊教育執行成果獲特優；日本加賀RoboRave國際機器人大賽，獲18面獎牌，連續5年獲總成績第一；教育部教學卓越獎獲2金2銀，獲獎校數全國第二名；4校獲教育部閱讀磐石獎，獲獎校數全國第三名。

在教育創新方面，全國首創新課綱專案辦公室，推動進度為全國最快。配合新課綱科技領域課程，成立8所科技中心，研發國中小共通性課程模組，建置示範性創新智慧學習教室50校等。

「接軌國際，雙語教育動起來」，辦理寒暑假英語營隊、建置數位英語教室、全國首推CLIL雙語跨領域教學13所國小3所國中參與。建立教師及校長支持系統，提供各校分享辦學經驗及專業支持，發揮互助共好精神。持續推動減輕家長負擔的幼教措施，包括提升公幼及非營利幼兒園家數、擴大發放育兒津貼等。

另問題突破方面，市長黃偉哲宣布，未休假加班費由3日提高至7日、比往年提早發放學校教育人員考核獎金；且要求各校按月撥足中小學導師費千元；108學年度起，國中教師員額編制將增加為每9班增1師」。並建構友善的免試入學比序方式，調整體適能計分、增加語言認證、多元發展6項滿分提高為70分、增加教育會考總積點，簡化同分比序的項目，讓比序更簡明易懂。

校舍重建及補強工程上，獲核定校數及棟數最多，辦理進度也居全國之冠；重建30校45棟，已完工7校，主體結構完成11校，全方位改善教育建設。

教育局也提出未來展望，在軟實力方面，包括「教保服務公共化，113年平價+公共化比率達48.1%」、「扎根閱讀素養，建置K-12閱讀平台」、「成立創思與教學研發中心，提升有效教學品質」等。在建設力方面，推動技職及科技教育、普及化太陽能光電促進環境永續發展、設置全國第一所K-12沙崙雙語學校、籌設國立科學未來館建置首座新興科技體驗館等。

台南教育局今舉行年終記者會，要以教育引擎3.0 點燃學習的無限可能。記者鄭惠仁／...
台南教育局今舉行年終記者會，要以教育引擎3.0 點燃學習的無限可能。記者鄭惠仁／攝影
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