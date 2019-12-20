第一屆阿里山馬拉松盛大登場 結合半日遊行銷嘉義

阿里山國家風景區管理處首次辦理「2020第一屆阿里山神木下馬拉松」，19日開放報名，賽事結合觀光體驗半日遊，推廣在地文化與美食，有逐鹿部落文化體驗及圓潭大地茶席生態體驗，除搗麻糬、梅花鹿餵食、戶外大型舞台劇表演及大地茶席體驗，更能享用到鄒族獵人包及愛玉。

阿里山管理處處長馬惠達表示，除藉由賽事與旅遊結合行銷嘉義外，全馬及半馬賽道路線將申請AIMS賽道認證，朝國際賽事邁進，考量本賽事為首屆舉辦，且逢2020脊梁山脈旅遊年，賽事各組報名費享有折扣優惠，盼帶動阿里山觀光產業發展。

馬拉松賽事將於明年4月12日舉辦，選定觸口遊客暨行政中心盛大登場，賽事規畫42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組及3K親子組，提供民眾多樣選擇，為增添趣味性，另舉辦啦啦隊加油競賽及選手創意服裝競賽活動，並提高總獎金達200萬元。

活動結合電商平台推出阿里山國家森林遊樂區優惠套票，期待透過與馬拉松活動結合，讓更多人看見阿里山在地美景及人文特色，將嘉義推廣世界。