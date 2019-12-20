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洽公、員工、居民注意！台南永華市政2月起停車要收費

2019-12-20 12:39聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

台南市永華市政中心的停車場及部分周邊停車格長期遭占用，市府為提高停車周轉率，將從明年2月1日開始依照路邊停車收費的費率實施停車收費，也可購買月票，不過，此新制引起不少員工抱怨「收費卻不保障一定有位子停車」，建議應規畫員工停車區域。

永華市政園區停車場，包括府前路、南島路、南榕大道等處的停車格位，共441席。收費方式分為兩種，在永華行政中心上班的員工可用月票方式購買停車證，每月500元，一次繳半年，並可享85折優惠。至於一般洽公民眾部分，在上班時段，給予洽公民眾第一個小時免費，第二小時起按每小時20元收費，當日最高以100元計收。

永華市政中心附近公務部門林立，包括市政府、市議會等機關，但附近居民長期將自家車輛停在市政中心停車場，加上鄰近商業機能鼎盛，美食餐廳多，園區內雖有441席的免費停車格位，卻遭長期占用，導致一位難求，反觀府前路、建平路等路邊收費停車位，停車率卻僅有5成。市府也曾請駐衛警晚上10時去巡查，發現停車格還停滿三分之一，顯然非洽公民眾或公務人員所停。

台南市政府秘書處表示，市長黃偉哲有特別指示要降低同仁的負擔，並考量洽公民眾需求，所以訂出比其他縣市優惠的月票方案，每月收取500元，希望透過合理的收費方式，來提高園區的周轉率，減少辦公同仁與洽公民眾的不便。

不過，收費新制造成不少員工反彈，認為除了地下停車場有150席保障車位之外，平面及道路停車場並不保證有車格可停，一旦繳了費用卻無格可停，或是須被迫停到較遠的「停二公有停車場」。另外，路外停車場是「認車不認證」，如果員工沒有開同一輛車，還必須額外繳費。

有員工質疑，市府看似為了解決外車占用問題，卻先對員工開刀，應規畫專用區域讓員工可以安心停車上班，否則原本占用的車輛可能接下來還是移到鄰近巷道未畫線的路邊繼續占用，但市府員工上班付錢停車卻是必然的結果。

台南市永華市政中心地下停車場、路外停車場及南島路的路邊停車格將於明年2月開始收費...
台南市永華市政中心地下停車場、路外停車場及南島路的路邊停車格將於明年2月開始收費。記者鄭維真／攝影
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停車場黃偉哲

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