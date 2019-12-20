台南工策會遭爆要20名員工遞辭呈 黃偉哲：非市府本意

台南市工商投資策進會明年度2千多萬元預算遭議會刪到僅剩1千元，恐面臨發不出來員工薪水窘境。今又傳出代理總幹事黃國照以「市長好做事」為由，要求20員工全部遞辭呈，若預算過了再找人復職。記者向黃國照求證時，他手機關機未獲回應，台南市長黃偉哲說，這與市府無關，也非市府本意，若有人不願離職，也不能強迫。

本報接獲投訴，指工策會代理總幹事黃國照本月月中旬，以「市長好做事」為由，要求大家全部遞辭呈，如果預算過了，有些人復職，有些人就離職。

工策會表示，因明年預算僅剩1千元，市府雖還在嘗試努力爭取回預算，但未來會解散或裁撤，還是要預做最壞打算，因此才會依照法規，先向員工預告可寫辭呈，如果預算恢復，有寫的會全部銷毀，沒有外傳那麼離譜。

台南市議會定期大會本月10日通過明年度總預算案，其中工策會原本編列的2698萬元，因多名議員質疑工策會與經發局的業務疊床架屋，甚至認為是「黑機關」，議員要了解人員名單等都不得其門而入，最後通過刪減2697萬9千元，只保留1千元預算。最先面臨的問題，就是20名員工薪水如何發？

黃偉哲今天受訪時說，工策會從他上任後精簡人事縮減為20人，其他縣市也都設有該單位來服務工商企業界，若有人質疑工策會的定位，這部分都還可以再討論，不至於要刪減到剩1千元，會再持續與議會努力溝通。

他說，目前議會還沒將會議結論送來，所以還不能提覆議，他認為工策會已有改革，落實拜訪廠商、服務企業，至於代理總幹事要大家寫自願離職書，那所謂自願離職書也可以不寫，這和市府沒有關係，也不是市府的本意，如果有人要自願離職我們給予尊重，但不能有強迫情形。