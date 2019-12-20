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行經台南山區注意！ 玉井再增設固定測速照相機

2019-12-20 10:21聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

行經山區的民眾要注意了，台南玉井分局轄內近期再增設1處固定式測速照相設備，近期將正式啟用，讓玉井、楠西與南化三個行政區域內的固定式交通違規照相設備總計達6處。

玉井警方表示，除早期架設在楠西區臺3線369公里處(鹿田派出所前)以及玉井區臺20線與臺3線中華路口的交通違規照相設備外，今年8月份在玉井區台84線玉豐大橋、南化區台20線41公里處已新增2支測超速的固定桿，另在玉豐大橋前亦新增1支取締闖紅燈的固定桿。

在新增上述交通違規照相設備後，地方人士紛紛表示行經該路段車流速度明顯降低，讓民眾養成速度管理觀念，有效降低事故發生。

然而在路幅較寬且大型車輛較多的南化區與高雄市內門區交界臺3線金馬寮路段，行經該路段車輛與重型機車速度通常較快，亦為經分析後本轄的易肇事路段；雖玉井分局經常在此採用移動式測速照相執法，但因警力有限，無法全天候進行測速執法。而在各級民意代表的積極爭取下，南化區台3線388公里處已新增1處測速照相固定桿，裝設測速照相後，必定會使行經該路段車速降低，居民感覺更加安全。

玉井分局呼籲各用路人，如行經一般道路超速者，可處新台幣(以下同)1200元以上2400元以下罰鍰，另行車速度超過規定之最高時數60公里以上者（屬嚴重超速危險駕駛），將處6000元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照3個月。

玉井分局長楊青垂表示，十件車禍九次快，警方測速取締絕對不是為了罰錢，而是為了維護用路人的安全，在設置的測速定點皆經大數據分析，除固定式交通違規照相設備外，警方亦將不定期於轄區各重要路段加強執法，請用路人勿心存僥倖，務必放慢速度，小心駕駛確保安全，也避免受罰。

台南市玉井山區台3線增設測速照相機。記者吳淑玲/翻攝
台南市玉井山區台3線增設測速照相機。記者吳淑玲/翻攝
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台南市玉井山區台3線增設超速照相機。記者吳淑玲/翻攝
台南市玉井山區台3線增設超速照相機。記者吳淑玲/翻攝
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台南市玉井山區台3線增設測速照相機。記者吳淑玲/翻攝
台南市玉井山區台3線增設測速照相機。記者吳淑玲/翻攝
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測速交通違規

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