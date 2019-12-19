馬來西亞春節平安花燈 越洋到雲林請燈師製作

雲林縣知名花燈藝師吳登興，6年前在台北龍山寺作品，受到跨國來台賞燈的馬來西亞康寧寺住持釋如慧法師賞識，找到住在北港鎮的吳登興，邀請製作春節祈福花燈遠運馬來西亞，作為當地信徒、遊客祈福主燈，事隔六年，釋如慧法師二度跨海邀製鼠年主燈，祈求當地居民福安。

吳登興說，這樁跨海訂製花燈的巧緣，是6年前他的作品在台北龍山寺展出，獲釋慧如法師青睞，專程找到北港來，萬里尋燈師，令他感佩。釋慧如法師是馬來西亞華裔，且曾來台灣住了三十多年，再回康寧寺當住持，所以對台灣傳統工藝文化頗為熟知，所以才不惜遠道到北港來訂燈。

由於花燈跨海遠運馬來西亞，吳登興說，因需拆解運到馬來西亞再組裝，所以設計和台灣固定式的不同，今年平安總燈的設計主題以農業時期男丁是財富的象徵為背景，製作鼠年主燈。

吳登興說，平安總燈和祈福主燈都擺放在康寧寺，一則供觀賞，一則供作「鑽平安」，古云『鑚燈腳，生LP』，是古代祈福求子的習俗，因『燈』的諧音為『丁』，因此人鑽過花燈，成為求子的象徵。

吳登興說，今年的祈福主燈則以十二生肖元神，明年為「庚子鼠年」當值平安吉祥，祈求眾生無國界鼠年「數來寶」，寶入家門家家發財，所以也製作一座鼠年祈福主燈，將在過年前海運到馬來西亞。