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智慧停車、智慧校園 華碩進駐深化台南智慧城市

2019-12-19 20:20聯合報 記者鄭維真／即時報導

台南市政府與華碩電腦今天舉辦「智慧台南．華碩相伴-華碩電腦雲端暨AI台南研發中心啟用儀式」，宣示在智慧城市展開合作，目前台南研發中心是華碩第一個與城市深度合作的研發團隊，已參與「台南市智慧化路邊停車試驗場域合作計畫」，在南區水萍塭公園永華路一段南側路邊停車位進行智慧停車柱辨識系統測試，試辦期間即投入在地研發人力進行即時的校正，提高系統導入效率。

華碩電腦營運長謝明傑表示，華碩近年積極轉型發展智慧物聯網事業，建立各應用領域的新智能解決方案，台南市具備人才素質與穩定度高的優勢，是華碩繼台北、新加坡後設置雲端暨AI研發中心據點的主要因素，期待雙方未來在智慧城市合作，共同打造台南成為智慧城市AI應用的典範。

台南市長黃偉哲表示，華碩電腦在台南成立雲端暨AI研發中心，讓好資源與好人才留在台南，實質帶動台南產業競爭力及就業發展。技術在地、人才落地扎根更是將文化古都蛻變為智慧新都的重要元素，華碩台南研發中心的啟用也為台南市開啟在地自有技術落實導入的新頁，未來台南市政府將透過與華碩電腦的合作計畫，共同推動台南成為具有豐富人文內涵的智慧城市，提供市民有感的智慧服務，促進城市永續發展。

台南市研考會表示，雙方未來智慧城市合作，預計在智慧停車、智慧校園、智慧醫療與5G智慧路燈等應用領域，以公私合作模式，打造市民有感、永續經營的智慧城市服務。

台南市政府與華碩電腦今天舉辦「智慧台南．華碩相伴-華碩電腦雲端暨AI台南研發中心...
台南市政府與華碩電腦今天舉辦「智慧台南．華碩相伴-華碩電腦雲端暨AI台南研發中心啟用儀式」。記者鄭維真／攝影
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AI物聯網競爭力

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