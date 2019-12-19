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元長鄉公所：收購花生不分黨派 貨款逐一支付

2019-12-19 18:00中央社 雲林縣19日電

雲林縣逾百名花生農民今天由雲林縣議會副議長蘇俊豪陪同，向農委會陳情，配合花生收購的雲林縣元長鄉長李明明在地方開記者會強調，收購不分黨派，貨款逐一支付。

李明明、雲林縣議員顏旭懋、蔡岳儒和多名農民在元長鄉公所召開「政府收購花生以農民福祉為主，不分黨派，父母官要走正派」記者會。

李明明說，最近外面傳言，公所收購花生只收民進黨，不收國民黨，這對公所傷害很大，事實上公所連元長鄉農會理事、代表到公所登記，也依照時程進行收購，絕不分黨派。

李明明指出，元長鄉今年11月29日進場收購，較部分配合收購單位慢，目前有第一梯收購的農民陸續收到款項，其餘尚未收到貨款者，公所也會逐一支付。

元長鄉農會陳姓代表告訴中央社記者，種植花生面積超過1甲地，感謝農委會出面幫忙處理土豆問題，若沒有農委會出面協助，花生價格可能會繼續掉，更感謝李明明不分派系協助收購。

蔡岳儒表示，雲林縣議會多名議員到農委會陳情，花生收購其實不需要政治化，因為最重要的是，趕快協助花生農能在過年前把花生賣出去，讓農民能過個好年。

元長鄉公所截至今天已收購437公噸、共計1萬2139包花生，花生現在則存放在冷凍倉儲。

李明明在記者會後，到各村查看花生收購情形，並告知收購期限已延到月底，請農民們勿驚慌。

農民農委會民進黨

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