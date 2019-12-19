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台南應大藝術學院前院長張龍雲過世 捐贈珍藏書籍樂譜

2019-12-19 17:51聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南應用科大前藝術學院院長張龍雲一年前不幸逝世，遺孀歐陽文津教授今將院長生平蒐藏珍貴書籍、樂譜共15大箱捐贈台南應大圖書館，其中有許多絕版法國樂譜、二戰前日本作曲家樂譜，相當難得。

歐陽文津表示，她在整理張院長遺留資料時，見有一封學生給院長的信，信中提到要真的好好謝謝老師，因為音樂帶給他一個非常不同的人生，從許多的信中可以感受到張院長對音樂教育的熱情。

她說，非常感謝台南應用科大給張院長一個揮灑的舞台，讓他實現他對音樂教育的理想，也讓他有機會將台南應大音樂系的成就帶到國際，也把世界知名的大師帶到南應大的校園裡。今天這些書籍與樂譜的最佳歸宿，就是台南應大的圖書館，不僅能永久的保存，也能供後輩學習與參考。

校長黃宗成表示，張前院長的豪邁瀟灑、幽默風趣，永遠留在大家的心中，他製作的音樂劇「一個美國人在巴黎」曾入圍東尼獎12項提名，是台灣真正參與百老匯製作並入圍美國戲劇界最高榮譽東尼獎的第一人，音樂系因他而揚名國際，真的非常感謝他生前所做的一切努力。

黃宗成說，院長夫人願意將其生平珍貴的收藏，無私的奉獻給學校，對全校師生有很大的幫助，「我們也應藉這些資料而永遠的懷念張龍雲院長」。

捐贈儀式有南應大許多張雲龍同事好友到場，讓大家又想起這位健談爽朗，待人總笑容可掬，不拘小節而又感情細膩的老前輩。

台應大藝術學院前院長張龍雲逝世，遺孀歐陽文津教授（左）今捐贈院長生平蒐藏珍貴書籍...
台應大藝術學院前院長張龍雲逝世，遺孀歐陽文津教授（左）今捐贈院長生平蒐藏珍貴書籍、樂譜共15大箱給學校，校長黃宗成代表接受。圖/校方提供
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台應大藝術學院前院長張龍雲逝世，遺孀歐陽文津教授今捐贈院長生平蒐藏珍貴書籍、樂譜...
台應大藝術學院前院長張龍雲逝世，遺孀歐陽文津教授今捐贈院長生平蒐藏珍貴書籍、樂譜共15大箱給學校。圖/校方提供
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台應大藝術學院前院長張龍雲逝世，遺孀歐陽文津教授今捐贈院長生平蒐藏珍貴書籍、樂譜...
台應大藝術學院前院長張龍雲逝世，遺孀歐陽文津教授今捐贈院長生平蒐藏珍貴書籍、樂譜共15大箱給學校，校方同事見證。圖/校方提供
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歐陽文津圖書館二戰

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