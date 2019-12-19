超美！台首大張瀞聖誕節蛋糕競賽糖花類亞軍 冠軍從缺

由台灣蛋糕協會主辦的「2019聖誕節蛋糕技藝競賽」，台灣首府大學烘焙系三年級張瀞同學，在高教深耕計畫的支持下，在社會組糖花藝術工藝類拿下亞軍。 帶隊老師李又貞表示，今年的評審團相當嚴格，張瀞作品雖然細膩，但仍有進步的空間，所以評審給她該項「亞軍」，「冠軍」則是從缺。

2019聖誕節蛋糕技藝競賽，18日在台北市美麗華百樂園舉行決賽，來自全國各地好手，上個月底先進過初賽再進級決賽，分職業組、學生組及社會組三組九個比賽項目，台灣首府大學烘焙系三年級張瀞，因喜愛烘焙課程，尤其是可以變化多端的拉糖藝術更是熱愛，除跟著李又貞老師學習外，課後之餘還自費到校外進修學習。

張瀞是第一次參加「2019聖誕節蛋糕技藝競賽」，為參加比賽張瀞積極準備了一個多月，把拉糖的小玩偶及唯妙唯肖的聖誕紅備妥，比賽時再小心翼翼的裝飾上去，深怕碰壞未何一個小零件。最後，以聖誕紅、薑餅屋及聖誕玩偶構圖而成的聖誕節拉糖蛋糕完成，因製作細膩深獲評審的肯定。