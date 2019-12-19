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超美！台首大張瀞聖誕節蛋糕競賽糖花類亞軍 冠軍從缺

2019-12-19 17:34聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

由台灣蛋糕協會主辦的「2019聖誕節蛋糕技藝競賽」，台灣首府大學烘焙系三年級張瀞同學，在高教深耕計畫的支持下，在社會組糖花藝術工藝類拿下亞軍。 帶隊老師李又貞表示，今年的評審團相當嚴格，張瀞作品雖然細膩，但仍有進步的空間，所以評審給她該項「亞軍」，「冠軍」則是從缺。

2019聖誕節蛋糕技藝競賽，18日在台北市美麗華百樂園舉行決賽，來自全國各地好手，上個月底先進過初賽再進級決賽，分職業組、學生組及社會組三組九個比賽項目，台灣首府大學烘焙系三年級張瀞，因喜愛烘焙課程，尤其是可以變化多端的拉糖藝術更是熱愛，除跟著李又貞老師學習外，課後之餘還自費到校外進修學習。

張瀞是第一次參加「2019聖誕節蛋糕技藝競賽」，為參加比賽張瀞積極準備了一個多月，把拉糖的小玩偶及唯妙唯肖的聖誕紅備妥，比賽時再小心翼翼的裝飾上去，深怕碰壞未何一個小零件。最後，以聖誕紅、薑餅屋及聖誕玩偶構圖而成的聖誕節拉糖蛋糕完成，因製作細膩深獲評審的肯定。

校長戴文雄今天頒發榮譽狀表揚張瀞及感謝狀給帶隊指導李又貞老師，肯定她為學生準備比賽的努力。戴文雄表示，未來在烘焙及餐旅課程中，要增加創意美學的課程，讓學生不但有很好的技術，又可以把作品完美的展現出來。

台首大烘焙系張瀞在2019聖誕節蛋糕技藝競賽「糖花藝術工藝」項目摘銀。圖／台首大...
台首大烘焙系張瀞在2019聖誕節蛋糕技藝競賽「糖花藝術工藝」項目摘銀。圖／台首大提供
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台首大烘焙系張瀞以「聖誕節拉糖蛋糕」奪下亞軍。圖／台首大提供
台首大烘焙系張瀞以「聖誕節拉糖蛋糕」奪下亞軍。圖／台首大提供
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聖誕節高教深耕計畫

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