報乎你知！12月21日台南市耶誕跨年活動將交管

台南市耶誕跨年系列活動，12月21日中午12點至24點，在永華市政府西側廣場舉行，警方將進行管制疏導，市警四分局今天說，請民眾要注意管制路段，並多多利用大眾運輸工具來活動場地，避免塞車。

管制道路有安平區南島路（建平路至中華西路）、建平路（建平11街至永華路）、府前路（建平路至中華西路）、東、西南榕大道全段。

周邊停車場配置：路外汽車P：17處，2205席汽車格位，運河星鑽2處空地提供 700席汽車格位，步行約9分鐘至會場路外。機車P：3418席，建平路（建平11街至永華路）西側路段、市府周邊中華西路、府前路人行道等路段開放停放機車。

轉乘大眾運輸系統資訊： 台南火車站至華市政中心會場，活動接駁車：「台南火車站-南台別院」接駁車，時間下午6點～晚上11點，每15分鐘1班。公車：19路、77路各18班，計2線36班次（下午5點～晚上10點），至會場附近南台別院站下車。