2020阿里山日出印象音樂會 台北愛樂管弦樂團演出

全台瘋跨年、追曙光，嘉義縣阿里山日出印象音樂會邁入第18年，縣府定明年2020年1月1日清晨5點半到上午7點半，在阿里山國家森林遊樂區對高岳觀日平台演出。

文化觀光局特別企劃阿里山日出印象浪漫徵件票選活動，即日起到109年1月5日止，到活動網站分享你的愛情故事，就有機會獲得價值萬元的「阿里山賓館住宿券」及「鄒族皮雕紀念品吊飾」等好禮。

今年以「愛你愛你交響情人夢」為主題，邀國際知名台北愛樂管弦樂團50名音樂家、鄒族美聲安歆澐以及高亢嗓音卓義峯，合作演出全台最高品質、高水準、高海拔的「三高」音樂盛會。

在全台最高海拔的舞台上演一段古典結合流行的浪漫樂章，帶您迎接新年的第一道曙光，感受零度低溫卻熱情沸騰的音樂饗宴，開啟2020愛情的新章。

此次音樂會，將融入古典交響樂曲、流行歌曲與知名動畫影片主題曲，在台北愛樂音樂總監鄧詩屏的編排下，將帶給民眾從初戀、熱戀、見證愛情到永恆的愛不同的氛圍感受。

活動現場提供薑茶、暖暖包、毛帽、防閃墨鏡等暖心小物，限量發放。若園區內小客車停車位已滿，活動當天請將車輛停放台18線89K-95K路邊停車格，31日將提供接駁巴士到園區大門；自行騎車上山民眾請依照指標停放摩托車停車場；另外，每年森林遊樂園區一房難求，建議民眾可赴台18頂石棹民宿群住宿，運氣若佳還可欣賞到琉璃光奇景。