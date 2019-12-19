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嘉義市北棟市政大樓 規畫建14層樓

2019-12-19 17:12聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市府打算興建北棟市政大樓，今天在市議會提出專題報告指出，將採取促參案，總經費約25億元，20億元由政府出資，5億元則有民間投資，市政大樓規畫14層，5到14樓將為市政大樓，附屬事業部分在1到4樓，例如商業空間、餐飲等空間，但多名議員都不看好促參案。

市議會今天進行北棟大樓的專題討論，市府工務處報告，採取促參案好處是民間須出資取得樓地板面積數量，民間要負擔管理維護責任，附屬事業的營收可挹注公共事業，減少政府支出。

市議員張榮藏說，若為增加民間投資意願，勢必提高容積率，但都市計畫變更須經由市府、中央都委會審查通過，恐曠日費時，應採取政府統包方式辦理興建。

市議員孫貫志說，商業和休閒方面交給民間經固然營很好，但是無論是土地或是建物的所有權要守好，不要讓廠商因為融資，握有地上所有權，將建物拿去抵押。

市議員凌子楚說，市政大樓的目的是將外部局處集中在同棟大樓，合署辦公，也可增加停車場，但建物應承租給廠商，要避免所有權都握在廠商手中。

市議員張秀華說，嘉義市有名醫生與廠商做促參案，未料廠商卻將大樓的地上權拿去抵押，這是可能發生的事，市府應採取統包經營，不要做促參案，若預算不足可向中央爭取，嘉義市是所有市民的，議員們都不會分藍綠。

市府工務處指出，目前規畫仍尚未定案，只是請顧問公司先分析，會將議員的建議帶回去研究，評估最可行的方法興建北棟大樓。

嘉義市府目前規畫案。圖／市府提供
嘉義市府目前規畫案。圖／市府提供
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政大嘉義地上權

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