台糖疑噴灑除草劑影響鳳梨開花 今邀藥毒所釐清責任

台糖公司位於嘉義縣民雄鄉大湖農場的甘蔗園日前因雇用無人機噴灑2,4-D除草劑，疑似導致附近鳳梨田生長異常，台糖公司今天上午邀請農委會農業試驗所嘉義農業試驗分所、農業藥物毒物試驗所等第三單位前往取樣，專家現場察看發現鳳梨確實有簇生狀況，會再經過後續分析釐清責任歸屬。

農委會農業試驗所表示，現在是鳳梨主要的催花季節，正常的鳳梨植株中心，葉片應該會呈現緩慢生長狀態，疑似受害的果園鳳梨中心附近葉片有簇生化，葉片變短生長過於茂密，有徒長的現象，經田間調查的確有植株生長異常的狀況。

農業藥物毒物試驗所表示，今天他們除了採集部分生長有異常的鳳梨植株回去檢驗是否還有殘留藥劑，也將以植株受傷及異常情形、藥劑模擬等方式，來確定責任歸屬，但因為藥劑模擬較複雜，檢驗結果可能需要2個月的時間。

農民陳文取表示，這件事情已經拖了4個多月，受害的16位農民都不敢重新翻土耕作，他們只想趕快確認權責歸屬，至少下一期還可以有收成，不然明年已經確定不能收成了，再拖一期農民可能等不下去。

台糖公司表示，他們今年8月27日首次雇用無人機噴灑2,4-D除草劑，因為無人機無法載運過多水分，這次噴灑的除草劑濃度較高，一切責任歸咎及後續調解還需要等第三單位檢核出來之後再做討論。