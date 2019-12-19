台糖農耕機戴口罩裝濾煙器 與嘉義縣政府聯手防空汙

嘉義縣政府上午聯合台糖公司展示新安裝濾煙器的農耕機，降低黑煙排放。記者魯永明／攝影 分享 facebook

嘉義縣政府積極推動農耕機具汙染減量，上午聯合台糖公司在縣治展示2具新安裝濾煙器的農耕機，降低黑煙排放，秘書長羅木興與台糖副總經理洪火文共同簽署環保合作意向書，宣示持續合作改善空氣品質，台糖公司將善盡企業社會責任。

環保局張根穆說，加裝濾煙器，每台農耕機具每年總計可削減0.19公噸PM2.5排放，不透光煙度由安裝前的8.2m-1，大幅降低至0.03m-1，機具排煙除汙率仍高達 99%。未來嘉縣台糖所有農耕機具都改善完成，每年總計將削減6.6公噸PM2.5排放。

張根穆指出，嘉縣108年空氣品質改善幅度為近 5 年最佳，尤其粒狀汙染物(PM10)及細懸浮微粒(PM2.5)的濃度，與 107 年同期(1-11 月)比較，粒狀汙染物(PM10)改善率高達 22%，細懸浮微粒(PM2.5)為 10%。一般民眾熟知「紅害」站日數也由104年39站大幅降低至108年12站，未來仍將努力改善冬天空汙季空品，讓嘉義縣整年都能「晴空萬里」。