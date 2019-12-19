已逝父親是共同作者 他完成「新化的老行業與老店家」

台南新化老街咖啡老闆施進發歷經約1年時間踏查、耆老訪談，完成「新化的老行業與老店家」一書，記錄新化地區54家老店的故事，施進發感性說，這本書爸爸是共同作者，父親已去世18年，但許多店家是小時候父親帶他到市場採買吃東西的回憶，他是跟著父親的腳步完成，店家包含食衣住行居家及百工；新化區長吳金喜說，希望鼓勵在地人書寫在地歷史，建構新化重要的在地文化記憶。

施進發表示，小時候讀幼稚園時，爸爸到街上採辦貨品，就會帶他到街上吃早餐，再把他放到益成商店喝果汁吃水果，等爸爸辦完事若接近中午，再帶到市場吃飯桌，書中有15至20家是爸爸帶他去吃東西或到過的地方，，其他是後來他自己去過，存續至今50年的店把它寫出來，他在寫跟爸爸一起去過的店，如果有回憶不清的地方，就會閉起眼睛和爸爸一起暝想，「這本書是和爸爸一起完成」。

「老店也是脆弱的，可能因為時代的轉變或子孫沒有傳承下來，就會消失在歷史洪流了」，像萬福理髮廳後來由創辦人劉萬福的工作夥伴林進來經營，劉萬福去世前交代後代子孫，店不能馬上收起，要讓工作夥伴能夠繼續工作下去，施進發採訪時林進來已經80多歲，但看起來很年輕，本來以為還可以再做久一點，但今年7月就因為體力退化無法再工作關門，「採訪過程比較傷感的，老店在採訪結束後就結束」。

施進發也對汽水業很有感情，小時候愛喝汽水，家裡的貨架上整排汽水讓他無限暢飲，但以前汽水瓶質地不是很好，媽媽曾經兩次為拿汽水給他喝而割破手，施進發說，在採訪仙泉汽水廠時，一來想到媽媽手流血的畫面，勾起思親之情，另外就是原先規畫時汽水廠還在營業，但實際採訪時已經歇業，第三代老闆林政宏說，如果繼續經營汽水無法養家，所以改做眼鏡框代工；前幾天去送書，林政宏對汽水廠在他手中結束也是覺得很不捨，迫於現實環境；全台小型汽水廠關廠約有幾百家。

新化區公所今天舉辦新書發表會，54家行業以食衣住行民生需求為主軸，加上醫藥、理髮、百工、攝影等等，食就有吃食，米店，食材、食品、雜貨、食品加工餅鋪，衣有布店、電繡、成衣‧百貨，行有腳踏車店，住是居家、木材行、家具行、棉被店、土水師傅，理髮刻印店銀樓亞鉛打鐵店，從老店老行也可呈現50年代生活形態。

新化區長吳金喜表示，施進發針對54家傳承超過50年的商店逐一訪談、攝影、撰稿，完成「新化的老行業與老店家」；如何定義老店呢？作者依可記憶店家的年代取個整數，50是很適當的數字，於是以傳承50年當作選擇標準，書中記錄的54個店家，都在50年甚至百年以上，只有極少數還差幾年，但以其具備獨特性，仍加以紀錄。