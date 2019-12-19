民進黨嘉縣黨部主委林沐惠辭職 大林鎮代張伊芊代理

民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠提出辭呈，昨天黨部召開第十六屆第14次執委會，同意林沐惠辭呈，並共同決議代理主委由七年級生的大林鎮民代表張伊芊擔任。

林沐惠兼工策會總幹事，上個月議會審查縣府總預算，在野議員輪番砲轟黨政不分，總幹事比照公務員11職等領近10萬元薪水偏高，要求刪總幹事人事預算，或要總幹事與主委二擇一，最後議長張明達打圓場通過預算，附帶決議要總幹事下次會議列席，人事任用引發社會不好觀感，由縣長翁章梁承擔。

經翁章梁與林沐惠溝通，林沐惠決定辭主委，林沐惠說，鹿草鄉馬稠後產業園區後期，日前蔡英文總統親自參與動土典禮，預計2024年完成開發，為協助縣長翁章梁產業轉型，建設順利進行，因此辭掉主委一職，將全力為地方轉型發展衝刺。

黨部指出，林沐惠擔任主委一職，原任期至明年5月結束，昨天請辭後，黨部立即召開執委會議，會中推派大林鎮民代表張伊芊代理職務至明年五月。

張伊芊說，明年總統、立委選舉是台灣關鍵時刻，距離大選剩下不到1個月，將扛起重責大任，為守護台灣第一品牌的民進黨以及候選人催票、拉票，對蔡英文選情，有信心在嘉縣開出全國最高票。另外，山區立委陳明文、海區立委蔡易餘連任也深具信心，總統、立委及政黨票，民進黨絕對會大獲全勝。