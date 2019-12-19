台南探險活寶冬季冒險 21、22 日葫蘆埤拿好禮

「哇賽！臺南好七淘－探險活寶冬季冒險」自12月7日展開周周有活動！周周送好禮！12月21、22日周休假日一起到官田的葫蘆埤自然公園，參加互動遊戲拿好禮、免費IG機拍照、限量彩繪DIY活動。還沒拿到好禮的朋友們，趕快把握機會，

台南觀光旅遊局表示，「哇賽！臺南好七淘－探險活寶冬季冒險」除了在安平樹屋有主題展，以及在全市21處景點有打卡集章點外，本周12月21、22日二天在水雉的故鄉「官田區葫蘆埤自然公園」還有最後兩天的互動遊戲（每日10：00、11：00、13：30、15：30共4場次， 2人一組，數量有限，額滿為止），要送大家探險活寶周邊商品！

活動兩天還有限量的DIY彩繪活動，以及限量免費的IG機可讓大家列印活動美圖，在葫蘆埤自然公園與探險活寶活動牆拍照打卡就可兌換限量筆記本，集章換好禮的同時，歡迎大、小朋友們一起來葫蘆埤同樂。

「哇賽！臺南好七淘－探險活寶冬季冒險」活動至12月31日，活動期間包含有12月7日至12月29日的集章抽好禮活動，有Gogoro 2 Plus、Nintendo Switch、探險活寶小後背包、18吋玩偶及台南古蹟限定餅乾等超值抽獎好禮。

台南市長黃偉哲希望12月全市充滿耶誕節以及跨年的氣氛，每周都安排精彩的活動，邀請市民朋友們一起出外踏青，享受冬陽。