影／大南方計畫未見嘉市 市長、綠營議員唇槍舌戰

蔡英文總統的大南方計畫沒有提及嘉義市，市長黃敏惠連日抨擊蔡英文，民進黨議員蔡文旭今天質詢時說，雲林、高雄都有投資案，代表蔡英文不分藍綠，嘉市府本身要有一個長期產業共識，才能讓中央協助，抱怨不能解決問題；黃敏惠回「我不是抱怨，是為市民抱屈」，民進黨過去還會騙票，但現在連騙都不騙。

市議會今天針對北棟大樓專題報告，但許多議員皆「離題」提到大南方計畫，黃敏惠不僅與蔡文旭「唇槍舌戰」爭辯，回答議員李忠曆時，也一度哽咽地說「嘉義市不能被遺忘」、「嘉義市一定要做給大家看」，議長莊豐安也數度請大家不要離題。

蔡文旭說，大南方計畫中雲林有西螺蔬果冷鏈物流中心、虎尾馬光有機專區等處，高雄有大林浦循環經濟園區、路竹橋頭科技走廊等，這些都是國民黨執政的縣市，可見中央沒有分藍綠。

他說，市府團隊自己都沒有一個產業發展的具體共識，要中央如何協助，抱怨不能解決問題，只是在發洩個人情緒上的不滿，聽說市長12月26下午4點要去見行政院政務委員張景森，產業發展計畫也要記得要帶去，希望有個好結果。

黃敏惠說，大南方計畫有項理念是「用觀光創造繁榮」，嘉義市推動「文化新絲路」的文化觀光， 需要嘉義舊監獄趕緊蓋好，這就是需要中央幫忙，還有嘉市要成為「西部新都心」等，都需要中央，這次卻跳過嘉義市，真的很悲哀。

李忠曆說，大南方計畫跳過嘉市，真的對不起嘉義市，是不是市政團隊不夠努力，才導致蔡英文跳過嘉市？

黃敏惠說，中央能注意到均衡發展，難道會跳過嘉義市嗎？大南方計畫連「政見」都跳過嘉義市，「做一個嘉義市民實在很艱苦」，以前她當立委，中央也說地方沒計畫，她回說有什麼計畫要互相配合，「但不能夠把嘉義市跳過」，嘉義雖然地小人少，但一定會擦乾眼淚，勇往直前。

蔡文旭也說，市長常常提到前總統陳水扁鐵路高架化經費全額負擔「跳票」，還說蔡英文也「跳票」，但明明歷經前總統馬英九執政8年，也未見中央全額負擔自籌款，為何不說馬英九跳票？難道陳水扁做完就馬上換蔡英文了嗎？這是做選舉操作。