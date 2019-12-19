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84歲老翁配戴助聽器變樂觀 主動參與踩街辦年貨

2019-12-19 15:33聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

84歲馬姓老翁在昨日弘道老人福利基金會大林社服中心主辦的踩街辦年貨活動，購買了自...
84歲馬姓老翁在昨日弘道老人福利基金會大林社服中心主辦的踩街辦年貨活動，購買了自己愛吃的牛奶花生、夾心酥及小籠包等。圖／弘道老人福利基金會大林社服中心提供
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嘉義縣大林鎮84歲馬姓老翁在老婆與兒子相繼去世後，因重聽長期抗拒外出及與人接觸，今年10月弘道老人福利基金會大林社服中心為馬姓老翁媒合助聽器，馬姓老翁逐漸願意與外界接觸，昨日上午弘道老人福利基金會舉辦寒冬踩街辦年貨活動，馬姓老翁也很開心主動挑自己喜歡的食物。

採買年貨時，馬姓老翁挑了牛奶花生、夾心酥以及小籠包等自己喜歡的食物，他表示，之前聽不到車子來往的聲音，怕危險所以都不敢出門，這次很期待能出門買東西，但很久沒有親自挑了，不知道要買什麼。

弘道老人福利基金會大林社服中心表示，他們於1年多前開始為馬阿公提供家居服務，因為馬阿公沒有助聽器，聽不懂人們跟他說的話只能用猜的，一開始還稍微會有回應，但久了馬阿公也不願意回了，社福中心去年也有詢問馬阿公是否願意參與辦年貨活動，但他拒絕了，今年願意出來，大家都很驚喜。

弘道大林社服中心表示，馬阿公在戴助聽器之後，變得很健談，較願意表達自己的想法，個性開朗很多，昨天馬阿公踩街還主動多走一段路，現在馬阿公偶爾會自己騎電動車出門，還向弘道大林社服中心詢問下次的活動，想繼續參加。

弘道大林社服中心表示，許多年長者因為獨居家中長期缺少陪伴，容易導致他們不願意也不習慣與人接觸，對自己沒有自信，所以他們希望透過舉辦踩街、辦年貨等活動，邀請年長者走出家門，多與人接觸，用社會大眾的力量讓年長者知道他們是被需要的，為年長者增加自信。

弘道老人基金會大林社福中心昨日上午邀年長者參加踩街辦年貨活動，邀年長者出門走走、...
弘道老人基金會大林社福中心昨日上午邀年長者參加踩街辦年貨活動，邀年長者出門走走、與人互動。圖／弘道老人福利基金會大林社服中心提供
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馬姓老翁在配戴助聽器之後，較願意主動表達自己的想法，也願意走出家門。圖／弘道老人...
馬姓老翁在配戴助聽器之後，較願意主動表達自己的想法，也願意走出家門。圖／弘道老人福利基金會大林社服中心提供
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老翁年貨獨居

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