84歲老翁配戴助聽器變樂觀 主動參與踩街辦年貨
嘉義縣大林鎮84歲馬姓老翁在老婆與兒子相繼去世後，因重聽長期抗拒外出及與人接觸，今年10月弘道老人福利基金會大林社服中心為馬姓老翁媒合助聽器，馬姓老翁逐漸願意與外界接觸，昨日上午弘道老人福利基金會舉辦寒冬踩街辦年貨活動，馬姓老翁也很開心主動挑自己喜歡的食物。
採買年貨時，馬姓老翁挑了牛奶花生、夾心酥以及小籠包等自己喜歡的食物，他表示，之前聽不到車子來往的聲音，怕危險所以都不敢出門，這次很期待能出門買東西，但很久沒有親自挑了，不知道要買什麼。
弘道老人福利基金會大林社服中心表示，他們於1年多前開始為馬阿公提供家居服務，因為馬阿公沒有助聽器，聽不懂人們跟他說的話只能用猜的，一開始還稍微會有回應，但久了馬阿公也不願意回了，社福中心去年也有詢問馬阿公是否願意參與辦年貨活動，但他拒絕了，今年願意出來，大家都很驚喜。
弘道大林社服中心表示，馬阿公在戴助聽器之後，變得很健談，較願意表達自己的想法，個性開朗很多，昨天馬阿公踩街還主動多走一段路，現在馬阿公偶爾會自己騎電動車出門，還向弘道大林社服中心詢問下次的活動，想繼續參加。
弘道大林社服中心表示，許多年長者因為獨居家中長期缺少陪伴，容易導致他們不願意也不習慣與人接觸，對自己沒有自信，所以他們希望透過舉辦踩街、辦年貨等活動，邀請年長者走出家門，多與人接觸，用社會大眾的力量讓年長者知道他們是被需要的，為年長者增加自信。
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