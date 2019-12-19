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中埔鄉公所冬至邀民眾搓湯圓 看客家大戲力推在地文化

2019-12-19 15:32聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣中埔鄉總人口數約4萬多人，其中客家族群佔5千多名，為推廣客家文化，結合冬至傳統習俗吃上一碗熱騰騰的湯圓，象徵團圓、圓滿，中埔鄉公所將於22日下午，舉辦挼粄圓（搓湯圓）體驗活動，邀請民眾體驗傳統客家農村過節的懷舊氛圍。

特地選在「水仔尾」聚落辦理，中埔鄉公所表示，當年客家人多選在方便取得水源的溪流旁定居，水仔尾為舊地名流傳至今，意即水源的尾端，此處多為客家人，其中以羅、謝、朱為大姓，盼藉此活動邀請民眾親自走訪在地的客家聚落。

位於水仔尾聚落的福德宮為客籍人士信仰的伯公廟，過去僅由四片石磚建造，至民國84年後，由地方人士共同集資改建，每年入秋採收後，傳統客家庄為感謝伯公庇佑，村民皆會準備豐盛祭品酬謝。

而在水仔尾福德宮則會在冬至當天，由村內民眾準備祭品酬拜，待祭祀儀結束，將在廟前廣場舉辦「謝冬祭祀」以及「平安宴」，中埔鄉公所也將在冬至當日延續傳統習俗，舉辦謝平安祭祀，保留傳統客家「謝冬」習俗，感謝神明整年來的照顧，守護村落的平安。

冬至當天，除邀請民眾一同體驗湯圓DIY外，更準備童玩展示體驗，開放學童闖關挑戰，邀請客家長輩分享早期農村生活困乏中，如何運用有限資源創造童玩，同時，也請專業客語教師至現場，教導民眾學習說客語。

中埔鄉公所指出，客家聚落中的長輩們至今多以客語溝通，為能讓客家文化持續傳承，鄉內國小校園中也持續推廣客語教學，鼓勵師生參與客語口說競賽，嘉義縣中埔鄉大有國小更受邀於當日演出客家獅展風華及小提琴演奏。

中埔鄉公所表示，今年第3度獲客家委員會補助「收冬戲-來客庄看戲」計畫，此次邀請「德泰戲劇團」演出劇碼「天下父母心」，鄉公所指出，過往農村中較少能有機會能見到大型戲劇演出，戲碼更以客語方式呈現，盼凝聚客家聚落情感外，也令民眾更加了解客家文化、傳承在地文化記憶。

中埔鄉公所強調，戲劇演出後，另準備多項好禮於現場抽獎，邀請民眾冬至當日前來共襄盛舉。

嘉義縣中埔鄉公所將在22日舉辦「冬節食粄圓、共下看戲鬥鬧熱」客庄美食文化體驗活動...
嘉義縣中埔鄉公所將在22日舉辦「冬節食粄圓、共下看戲鬥鬧熱」客庄美食文化體驗活動，邀請民眾前來共襄盛舉。圖／中埔鄉公所提供
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客語冬至客家文化

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