嘉義優鮮農企業通過國際驗證 取得供貨東京奧運農產門票

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嘉義縣政府為建構「嘉義優鮮」品牌形象，推動GLOBALG.A.P.驗證輔導計畫，辦理「國本學堂」課程，上午縣長翁章梁在縣府頒發證書給通過國際驗證的農企業及農漁民，以及國本學堂全勤結業學員，通過GLOBALG.A.P.驗證農漁產品，取得明年供貨進軍東京奧運國際賽事農漁產品門票。

縣府推動GLOBALG.A.P.驗證輔導計畫，共15名農漁戶通過田間生產端驗證，以及5個農企業、1個農會、1個漁業合作社通過生產及加工流通監管鏈驗證；通過驗證農漁產品包括台灣鯛、金目鱸、文蛤、番茄、甜瓜、茶葉、萵苣及香菜，驗證面積56.53公頃。

通過驗證有東晟水產公司(林篤毅、蔡泰榮)；祥鱻魚業公司；嘉南水產公司(鍾秀琴、劉世杰、蔡國名)； 保證責任嘉縣魚蝦貝類牡蠣運銷合作社(戴秋榮、郭永慶)；沃田農協公司(劉信男、陳育旗、邱家和、郭進興、呂藍平、陳鏡仲)；梅山鄉農會；王宏誠及三欣園藝事業公司。

祥鱻魚業公司打造台灣鯛安全、安心、健康「品牌農業」形象，參與GLORIA國際產學聯盟推廣台灣鯛在國際的競爭優勢；成為台灣唯一、全球第五個GLOBALG.A.P.驗證通過鯛魚魚苗繁殖場，讓台灣鯛立足台灣、邁向國際。

翁章梁說，「農為國本」，今年開辦「國本學堂」提供農漁民進修機會，共開設農業、漁業、畜牧及行銷等4類科23堂課，總參與課程人數964人次，聚結嘉義優質農漁業精英，GLOBALG.A.P.認證及國本學堂證書頒發，證明嘉縣農業發展持續進步，農業發展基金預算通過，感謝議員支持。