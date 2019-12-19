出身山區造型師張恭騰到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪

耶誕節將近，台南市造型師張恭騰今從市區到龍崎偏鄉，打扮成耶誕老公公送愛到偏鄉，為龍崎國小的小朋友義剪，設計新髮型。

張恭騰表示，小時候住在南市山區，也是偏鄉小朋友，因此對於偏鄉艱困的教育環境特別能夠感同身受。他回憶小學時候，學校都會進行服裝儀容檢查，但有些同學因家境較困苦，所以無法定期剪頭髮，也間接造成個人衛生習慣較不佳，甚至有長頭蝨的情形，讓同學和學校非常困擾。

如今長大學成之後在南市區開髮廊，工作之餘，談到這段往事，便覺得自己應該能為偏鄉的教育出點力。於是主動與龍崎國小聯繫，希望能用自己手上的剪刀，為偏鄉的孩子剪出新髮型、新氣象。

龍崎國小校長徐至賢表示，張恭騰在為小朋友理髮時，非常的親切，跟小朋友一邊聊天一邊剪髮，以降低小朋友緊張的心情。在對話的過程也進行頭髮整理的衛教，指導小朋友如何照顧和整理自己的頭髮，展現自己的自信。一場耶誕義剪下來，不管是頭皮上的新髮型，還是頭皮下的長知識，小朋友都覺得收穫滿滿。

小朋友林書玄說，「第一次被耶誕老公公剪頭髮」，覺得很開心！邱敬傑說，以往耶誕節都是收到小禮物，今年的禮物竟然是由耶誕老公公來剪頭髮，感覺很特別。林捷耘說「耶誕老公公剪得造型很漂亮，我非常喜歡！」