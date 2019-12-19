親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

接下來會怎樣？「正式彈劾川普」後的國會鬥爭戰

暖暖年輕女性獨得威力彩6.6億 她分享這樣買中的

出身山區造型師張恭騰到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪

2019-12-19 13:10聯合報 記者周宗禎／台南即時報導

耶誕節將近，台南市造型師張恭騰今從市區到龍崎偏鄉，打扮成耶誕老公公送愛到偏鄉，為龍崎國小的小朋友義剪，設計新髮型

張恭騰表示，小時候住在南市山區，也是偏鄉小朋友，因此對於偏鄉艱困的教育環境特別能夠感同身受。他回憶小學時候，學校都會進行服裝儀容檢查，但有些同學因家境較困苦，所以無法定期剪頭髮，也間接造成個人衛生習慣較不佳，甚至有長頭蝨的情形，讓同學和學校非常困擾。

如今長大學成之後在南市區開髮廊，工作之餘，談到這段往事，便覺得自己應該能為偏鄉的教育出點力。於是主動與龍崎國小聯繫，希望能用自己手上的剪刀，為偏鄉的孩子剪出新髮型、新氣象。

龍崎國小校長徐至賢表示，張恭騰在為小朋友理髮時，非常的親切，跟小朋友一邊聊天一邊剪髮，以降低小朋友緊張的心情。在對話的過程也進行頭髮整理的衛教，指導小朋友如何照顧和整理自己的頭髮，展現自己的自信。一場耶誕義剪下來，不管是頭皮上的新髮型，還是頭皮下的長知識，小朋友都覺得收穫滿滿。

小朋友林書玄說，「第一次被耶誕老公公剪頭髮」，覺得很開心！邱敬傑說，以往耶誕節都是收到小禮物，今年的禮物竟然是由耶誕老公公來剪頭髮，感覺很特別。林捷耘說「耶誕老公公剪得造型很漂亮，我非常喜歡！」

徐至賢說，龍崎國小地處偏鄉，是屬經濟活動較少的地區，許多家長都為了家庭生計在外地工作拚經濟，今日的耶誕義剪活動就像寒冬裡的太陽，為學生帶來溫暖，也帶來耶誕的祝福，期待小朋友將來長大事業有成之後也能為偏鄉送暖。

台南市出身山區造型師張恭騰（左）到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪。圖/龍崎國小校長徐...
台南市出身山區造型師張恭騰（左）到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪。圖/龍崎國小校長徐至賢提供
分享
台南市出身山區造型師張恭騰（左）到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪。圖/龍崎國小校長徐...
台南市出身山區造型師張恭騰（左）到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪。圖/龍崎國小校長徐至賢提供
分享
台南市出身山區造型師張恭騰（左）到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪。圖/龍崎國小校長徐...
台南市出身山區造型師張恭騰（左）到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪。圖/龍崎國小校長徐至賢提供
分享
台南市出身山區造型師張恭騰（左）到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪。圖/龍崎國小校長徐...
台南市出身山區造型師張恭騰（左）到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪。圖/龍崎國小校長徐至賢提供
分享
台南市出身山區造型師張恭騰（後排左）到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪。圖/龍崎國小校...
台南市出身山區造型師張恭騰（後排左）到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪。圖/龍崎國小校長徐至賢提供
分享
台南市出身山區造型師張恭騰（左）到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪。圖/龍崎國小校長徐...
台南市出身山區造型師張恭騰（左）到龍崎偏鄉 扮成耶誕老人義剪。圖/龍崎國小校長徐至賢提供
分享

偏鄉髮型

延伸閱讀

全台北最美巷子 北投耶誕巷、福興耶誕公園浪漫...

淡水耶誕燈飾特搜 超夢幻耶誕雪屋、光影隧道必...

新店忠誠里耶誕燈海 閃耀圳道沿岸

耶誕送愛！百名職訓師生親做580份薑餅屋 送...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

冬至遊台南山上暖心 600份「明德黃金雞湯」免費送

2019-12-19 13:03

台南資訊月今開跑 多項優惠與獎品鼓勵民眾參與

2019-12-19 12:08

台南大坑休閒農場喜迎第四代 阿公打造童話城堡大禮

2019-12-19 09:37

嘉市火雞肉 伴手禮新品

2019-12-18 23:48

e啟讀書 嘉縣獲贈450台閱讀器

2019-12-18 23:45

相約到理容院跨年？台南造夢讓跨年「處處開花」

2019-12-18 20:22

農路修繕近百公里六都第一 台南農業局端施政成果

2019-12-18 19:57

疑受台糖噴灑除草劑影響 6.66公頃鳳梨田難開花

2019-12-18 19:29

耶誕送愛！百名職訓師生親做580份薑餅屋 送慢飛天使

2019-12-18 17:29

嘉市火雞肉酥和煙燻火雞肉絲 新伴手禮挑戰民眾味蕾

2019-12-18 17:21

一台貨車環島做愛心饅頭 林波夫妻帶南聰學生體驗

2019-12-18 17:20

南部同步汙染源大執法 紅外線熱顯像儀建功

2019-12-18 16:59

影／張榮味虎尾農舍違建疑雲 雲縣府：如違法依法處理

2019-12-18 16:38

影／來小日月潭迎新年！虎頭埤元旦辦畫畫野餐聽民歌

2019-12-18 15:14

台南空氣品質創下歷年同期最佳 打造亮麗晴空願景

2019-12-18 14:29

絕美龍崎「空山祭」 12月21日揭開山城秘境

2019-12-18 14:28

翁章梁與小朋友E啟讀 廠商捐贈嘉義縣電子書閱讀器

2019-12-18 14:24

櫻花樹彩繪五分車吸睛 重現童年上學回憶

2019-12-18 14:09

影／高鐵台南站「超廢」？ 但提增設高鐵站選民不買單？

2019-12-18 10:23

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

桃園捷運路網草案出爐 三角蛛型路網涵蓋12條路線

2019-12-18 18:39

影／「雨都」基隆是啥氣味？ 旅人、網美、饕客視角大不同

2019-12-18 16:59

注意！板橋中正陸橋20日拆除 中正路道路雙向封閉

2019-12-18 16:40

刈包吉愛心宴完結篇！初一前3天席開500桌

2019-12-18 15:27

遠東全家福 宜蘭羅東年終出清特賣優惠

2019-12-18 21:53

超期待！苗栗縣第3座親子公園落腳苑裡

2019-12-19 08:47

淡蘭古道人潮不斷 導覽員、服務據點將進駐北路

2019-12-18 15:16

注意！舊南迴公路明年元旦實施區間測速 速限40公里

2019-12-19 10:05

穿越環狀線連接汙水管線 中和明年全面完成接管

2019-12-18 15:26

明年元旦三仙台迎曙光 東管處徵20對夫妻送住宿及大餐

2019-12-18 17:53

影／苗栗各鄉鎮陸續爭取重建 前瞻補助銅鑼拔頭籌

2019-12-18 19:39

單親媽賣地瓜養3子女愛心湧 兒：不再營養午餐當晚餐

2019-12-18 16:37

桃園計程車價20日起調整 起程降5元、3公里內省5元

2019-12-18 16:55

影／被兒批炒地皮、棄家庭 陳根德：他誤交損友

2019-12-18 18:09

阿塱壹古道創上億商機 旭海人卻有「吃鍋邊肉」慨嘆

2019-12-19 11:55

苗栗與台中跨縣市協商 台61線房裡交流道改善計畫

2019-12-19 09:34

道路挖不停？道路管線挖掘違規苗栗縣今年裁罰26件

2019-12-18 20:53

新店忠誠里耶誕燈海 閃耀圳道沿岸

2019-12-18 19:59

北海岸9處特色景點25日起浪漫點燈 夜晚亮起來

2019-12-18 16:36

桃園藝文園區辦萬人游泳嗎？網友PO照引熱議...

2019-12-19 12:39

「透紅佳人」在這裡！這位農會總幹事把蓮霧穿在身上了

2019-12-18 19:31

屏南養殖戶被販商倒帳8億 政府伸出低利貸款紓困援手

2019-12-18 17:11

蔡碧仲臉書留言挺蕭美琴：她貼心令人動容

2019-12-18 16:00

季節限定秘境！南投茅埔坑壯麗溪谷藏身荒廢公路

2019-12-19 12:28

中角國際衝浪基地落成 燈塔遊客中心兼海巡哨所成亮點

2019-12-18 15:38

竹市動物園開幕 三鐵一接駁迎遊客

2019-12-18 23:11

北斗鎮新生兒補助奏效 加碼第二胎給2萬、雙胞胎給6萬

2019-12-18 16:57

冬季來賞芒花 感受不一樣的米白色浪漫

2019-12-18 15:52

新北樹林、貢寮賞芒花 徜徉浪漫冬日

2019-12-18 23:52

疑受台糖噴灑除草劑影響 6.66公頃鳳梨田難開花

2019-12-18 19:29

影／張榮味虎尾農舍違建疑雲 雲縣府：如違法依法處理

2019-12-18 16:38

新北送禮好伴手 包種茶、碧螺春細麵入選農業百大精品

2019-12-19 07:22

高捷月台下架Wecare大遊行影片？高捷：委外廣告商決定

2019-12-18 19:22

台南大坑休閒農場喜迎第四代 阿公打造童話城堡大禮

2019-12-19 09:37

統一超接手 日月潭水社商場月底迎客

2019-12-18 15:00

大甲東陽國小教學大樓拆除重建 蔡其昌爭取1億經費動工

2019-12-18 14:35

水里祈安清醮大典明開始 周六晚施放高空煙火秀

2019-12-18 17:21

相約到理容院跨年？台南造夢讓跨年「處處開花」

2019-12-18 20:22

影／田間冒出的最高耶誕樹 在宜蘭三星誕生了

2019-12-19 11:01

日總督府當總統府 柯文哲：歷史錯亂 若當總統就遷府

2019-12-18 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top