台南資訊月今開跑 多項優惠與獎品鼓勵民眾參與

「108資訊月」台南場今天起在仁德區義林路77號展覽中心展出5天，市長黃偉哲主持宣布開展，今年以「解密未來」為主題，要讓民眾深入體驗人工智慧的分野與世界，讓人工智慧更貼近我們真實需求，不再因未知感到畏懼！此外特別規劃：中央政府館、地方政府館、教育科技館、科技趨勢論壇區、資訊生活應用、智慧新創產品等。現場還有多場精彩活動包含：年輕人喜歡的電競比賽、國小孩子熱愛的廢柴機器人競賽。

今年「主題館：解密未來」標榜全台唯一人工智慧特展，首創台灣第一個「以AI為科普主題」的全國性學習講堂，跳脫廠商的應用框架，自主開發數套內涵AI核心的科技互動展示系統，提升全民對AI的認知與理解，讓台灣在AI時代，站穩基礎，厚實國家軟實力，。

台南市電腦商業同業公會理事長吳進雄表示，今年台南場資訊月有兩大亮點：「國家中山科學研究院」是唯一參加台南場資訊月，現場展出今年台北航太展獲得高度好評，連我們的總統蔡英文體驗後也大呼過癮的「旋轉槍塔模擬系統」，以及多達12項先進資訊科研產品，都將在台南場資訊月與大家見面，歡迎中南部民眾一同體驗多項AR/VR 設施。

另一亮點更是「全國首創」台南市議會加入台南場資訊月，特別建置議事廳主席台畫面，歡迎民眾體驗當議會主席敲槌照相留影，現場每天兩場準備小禮物給參觀民眾。

台南市政府此次成立政府主題館，共有11個單位展出，分別為財政稅務局、地政局、觀光旅遊局、經濟發展局、衛生局、水利局、交通局、教育局、工務局、社會局、智慧發展中心。讓市民了解市政府智慧化的科技應用與推廣低碳政策目標成果，更藉由與參觀民眾零距離的接觸，將市政府為民眾打造的優質低碳生活、智慧服務完整呈現。

台南場資訊月活動委員會執行長林建南表示，這次活動非常開心能與南市教師會與南市教育產業工會合作，以教育為主題成立「教育科技展」，邀集大台南新課綱特色學校及教師，希望讓民眾更加了解108 課綱實施後，學校的課程課色與總綱的願景目標。

一系列活動包含：(1) 108 課綱教育科技論壇(2) 認識智慧教室(3) 教育微電影展(4) 108 課綱課程體驗(5) 國中、小教育科技應用展等等。現場還規畫闖關卡，完成任務即可兌換禮物，竭誠歡迎親子家庭、學校團體踴躍參加。