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相約到理容院跨年？台南造夢讓跨年「處處開花」

2019-12-18 20:22聯合報 記者鄭維真／即時報導

「2020台南造夢」活動首次由台南市政府新聞處舉辦，該計畫包括公開徵選提案街區營造活化、在地文化展演等，以及舉行屬於各在地的跨年活動，有人打算邀請民眾到理容院一起跨年，還有人號召「敲鐘擂鼓大隊」，讓今年的跨年有別於以往，活動處處開花，也期許在台南各角落能體會到夢想實踐與歲末同慶的氣息。

新聞及國際關係處長劉怡伶指出，台南造夢的企畫是新聞處首次舉辦，希望開創一個新的型態，讓習以為常的跨年不僅只是一場短短的演唱活動，透過地方居民的創意激盪與參與同樂，能夠更深入在地，營造出歲末異地同歡的節慶感受。「台南造夢」跨越不同年齡、地域、種族，一系列的活動希望能讓大家和自己珍視的人事物一起跨年，一起在台南做夢，並迎接充滿活力與各種可能的新的一年。

「2020台南造夢」公開徵求20組造夢計畫提案，不論是街區營造活化、社區公民發聲、在地文化展演，都是徵選的對象。此次競賽共有42件作品參賽，其中入選「跨年造夢」有9組、「日常造夢」有11組，總共20組團隊，將從即日起到明年1月5日前完成計畫執行，以期順利獲得每組7萬元的計畫獎金。

這一次的活動提案內容多元，有團隊提出從推廣「友善修樹」出發，邀請民眾透過繩索攀樹認識樹木結構，實際修樹示範；或透過繪本導讀方式，帶領大人小孩對於習以為常的生活進行思考；也有在關廟市場內設計實境解謎遊戲的團隊，透過與市場攤販的交流互動，讓小朋友認識在地的生活空間與文化；或透過聲音和影像紀錄此刻的台南與常民記憶，讓更多人看見城市裡努力的身影。

「2020台南造夢」同時鼓勵台南各地區也能提出屬於各自在地的跨年活動，有團隊打造城市洗頭車，以遶境概念邀請民眾探訪老派摩登的傳統男士理容院，並在跨年當晚於理容院一起度過跨年；也有號召大人小孩組成「敲鐘擂鼓大隊」，在跨年夜尋訪社區鄰近的廟宇，用莊嚴的鐘聲迎接2020的到來；更有透過影像紀錄，訪談居住在台南的外籍移工，記錄他們對於2020年即將到來的期待。

台南市副市長王時思今天將獲選證書頒發給入選團隊，她說，台南是一個歷史悠久的文化古都，有精緻細膩的傳統工藝，同時有草根生猛的生活氣息，讓台南人既傳統卻也能勇於創新、大膽做夢。有別於以往跨年，藉著這次的造夢計畫，希望能讓市民一起實現心中的小小夢想，在新的一年，願大家在實現夢想、成就自己的同時，也能激勵身邊的人堅持夢想，因為正是這些夢想，讓台南不一樣。

獲選團隊華谷理容院特製的洗頭車，現場展現洗頭功力。圖／台南市新聞處提供
獲選團隊華谷理容院特製的洗頭車，現場展現洗頭功力。圖／台南市新聞處提供
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造夢計畫獲選者。圖／台南市新聞處提供
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跨年夢想

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