農路修繕近百公里六都第一 台南農業局端施政成果

台南市今年修繕農路近百公里，長度六都居冠，除了全國首創無人機農噴應用試驗，農業局表示，農特產外銷也交出亮麗成績；除今年蘭展國際訂單逾113億元，並爭取到2025第15屆亞太蘭花會議暨展覽主辦權，要讓蘭花產業持續躍上國際舞台。

台南市農業局今天舉行年終記者會，由局長李朝塘說明一年來農業局施政成果，他說，台南農特產品年產值超過600億元，為因應農村人口流失與高齡化，農業局自2011年起積極推動「新農業、新農村、新農人」新三農旗艦計畫，鼓勵青年投筆從「農」。

他說，為吸引年輕人返鄉，所執行的新三農旗艦計畫，迄今已招募新農人達1465人，年收入達百萬元者170人，使農村人口回流翻轉農村經濟。而為維護農產運輸便捷與安全，今年農路修繕達95.43公里，長度為六都第一。

此外，農業局也同時輔導88個社區通過農村再生計畫審查，累計獲得行政院補助逾14億元，為六都之冠；另後壁區仕安社區廖育諒，更榮獲行政院農委會頒發108年農村領航獎。

另外，無人機農噴應用試驗計畫更是全國首創，今年於後壁區等8個行政區完成弘昌碾米工廠、榮興米廠、芳榮米廠等契作二期稻作85公頃，成效顯著。

而在推動保育成果方面，農業局指出，今年「市鳥水雉復育」夏季調查首破千隻，11月底更達1741隻。另黑面琵鷺來台數量達2417隻，超越去年同期，並透過黑琵保育季系列活動，引導民眾正視環境及生態保護，響應里山倡議，達永續發展目標。為宣導友善樹木觀念，農業局邀請美國及新加坡樹木專家共同分享樹木移植經驗與全台最新「根球托底」移植工法，使樹木保育與國際接軌，並實際運用至列管老樹。