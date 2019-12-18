親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜：我來日無多 這兩件事不做對不起下一代

為老兵發聲 宋楚瑜批蔡：年金改革胡亂暴衝

大埔幸福巴士今通車 造福偏鄉長者及學生

2019-12-18 19:56聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣政府配合交通路公路總局今天下午於大埔鄉公所舉行「幸福巴士營運計畫」通車典禮，宣告嘉義縣首個採用購車方式通車上路的鄉鎮正式開通，讓位於山區及曾文水庫集水區的大埔居民交通更便利。

大埔鄉對外交通道路只有台三線，民眾出入外縣市只能依靠公車或自行駕車，對學生與長者來說非常不便，幸福巴士營運計畫以大埔鄉公所為中心規畫出永樂線、西興茄苳線2條九人座客車的路線，固定行駛每周一、三、五沿路隨招隨停，不侷限站點的限制，且無論長短途，車資一律10元，優惠到明年10月底。

公路總局主任秘書林福山表示，經過建設處的規畫，以及村長們依據現地需求提出的建議，讓各村落人口分散，卻又遠離公車站牌的地點加以串連，如和平村的竹炭窯、永樂村的埔頂集會所、茄苳村的坪林分校等屬於村民聚集的位置，一併納入幸福巴士的路線中。

嘉義縣長翁章梁表示，非常感謝中央、公路總局補助此次幸福巴士營運計畫，此外也感謝大埔鄉公所的人員，有了他們的提案及整體的規畫，讓整個爭取過程更順利，他們期望大埔有了這兩台幸福巴士，讓鄉親們出門就能更方便。

嘉義縣政府表示，為期望計畫順利，縣府及立委陳明文向公路總局爭取購車補助約351萬元、營運補助相關費用約81萬元，合計432萬餘元。未來縣府也將陸續開通阿里山鄉、番路鄉、朴子市、東石鄉及大林鎮等路線，讓更多鄉親都能享有更方便的公共運輸服務。

大埔幸福巴士以大埔鄉公所為中心規劃出永樂線、西興茄苳線2條九人座客車的路線，可望...
大埔幸福巴士以大埔鄉公所為中心規劃出永樂線、西興茄苳線2條九人座客車的路線，可望為偏鄉居民提供更方便的交通方式。圖／嘉義縣政府提供
分享
大埔幸福巴士今天舉行通車典禮，嘉義縣長翁章梁（左五）、公路總局主任秘書林福山（右...
大埔幸福巴士今天舉行通車典禮，嘉義縣長翁章梁（左五）、公路總局主任秘書林福山（右五）、大埔鄉長吳明勳（左四）等多位民意代表前往剪綵。圖／嘉義縣政府提供
分享

大埔巴士嘉義

延伸閱讀

蘇花改趕工搶通車？工程處：不會貿然通車

國小不用再被穿越了！540公尺蘇澳南強橋東銜...

侯友宜口誤環狀線24日履勘 新北捷：資料今報...

潮枋鐵路電氣化通車在即 普悠瑪先上演搶票大戰

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

農路修繕近百公里六都第一 台南農業局端施政成果

2019-12-18 19:57

相約到理容院跨年？台南造夢讓跨年「處處開花」

2019-12-18 20:22

耶誕送愛！百名職訓師生親做580份薑餅屋 送慢飛天使

2019-12-18 17:29

嘉市火雞肉酥和煙燻火雞肉絲 新伴手禮挑戰民眾味蕾

2019-12-18 17:21

一台貨車環島做愛心饅頭 林波夫妻帶南聰學生體驗

2019-12-18 17:20

南部同步汙染源大執法 紅外線熱顯像儀建功

2019-12-18 16:59

影／張榮味虎尾農舍違建疑雲 雲縣府：如違法依法處理

2019-12-18 16:38

影／來小日月潭迎新年！虎頭埤元旦辦畫畫野餐聽民歌

2019-12-18 15:14

台南空氣品質創下歷年同期最佳 打造亮麗晴空願景

2019-12-18 14:29

絕美龍崎「空山祭」 12月21日揭開山城秘境

2019-12-18 14:28

翁章梁與小朋友E啟讀 廠商捐贈嘉義縣電子書閱讀器

2019-12-18 14:24

櫻花樹彩繪五分車吸睛 重現童年上學回憶

2019-12-18 14:09

影／高鐵台南站「超廢」？ 但提增設高鐵站選民不買單？

2019-12-18 10:23

翻轉「溪北邊緣化」沈痾 台南一選區立委候選人開藥方

2019-12-18 08:38

除夕前4天 台南計程車加收50元

2019-12-18 00:18

嘉市國際管樂節 6國接力演出

2019-12-18 00:16

玉米運費補貼加碼 藍綠搶功

2019-12-18 00:16

草山溪疑遭傾倒工程廢棄物 環局追查最高可罰300萬

2019-12-17 19:44

蔡英文大南方計畫缺嘉市 藍綠立委候選人爭辯

2019-12-17 16:47

鯝魚步道部分施工 分段方式減少遊客影響

2019-12-17 15:04

學做薑餅屋動作超慢沒關係 台南關廟老人家玩得很開心

2019-12-17 15:02

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

22年沒停過一艘遠洋漁船 高雄興達港何去何從

2019-12-17 20:59

影／高鐵台南站「超廢」？ 但提增設高鐵站選民不買單？

2019-12-18 10:23

就職周年侯友宜道歉 因耶誕城做太好

2019-12-18 11:56

影／台61西濱快芳苑到大城月底通車 來趟小旅行逍遙遊

2019-12-17 21:40

桃園捷運路網草案出爐 三角蛛型路網涵蓋12條路線

2019-12-18 18:39

侯友宜口誤環狀線24日履勘 新北捷：資料今報交通部

2019-12-18 12:13

旗艦外型新景點！ 日月潭水社綜合商場12月30日試營運

2019-12-18 07:42

刈包吉愛心宴完結篇！初一前3天席開500桌

2019-12-18 15:27

「花卉之鄉」彰化田尾提前慶耶誕 12月21日美麗花車大遊行

2019-12-18 07:43

新竹動物園開幕限定 彩繪接駁車推出4路線疏運

2019-12-18 12:31

影／「雨都」基隆是啥氣味？ 旅人、網美、饕客視角大不同

2019-12-18 16:59

新北公車專用道 侯友宜：有第1條就可能有第2、3條

2019-12-18 11:18

民眾火！金門金城鎮長率民眾到議會陳情 要求撤議政大樓案

2019-12-18 13:25

淡蘭古道人潮不斷 導覽員、服務據點將進駐北路

2019-12-18 15:16

公園變議政大樓延燒 金門立委候選人紛表態不支持

2019-12-18 07:59

明年元旦三仙台迎曙光 東管處徵20對夫妻送住宿及大餐

2019-12-18 17:53

穿越環狀線連接汙水管線 中和明年全面完成接管

2019-12-18 15:26

就職滿1周年 侯友宜：我沒選票、連任壓力

2019-12-18 11:37

翻轉「溪北邊緣化」沈痾 台南一選區立委候選人開藥方

2019-12-18 08:38

截彎取直縮短近20公里 台9線失最長公路稱號

2019-12-17 23:06

楊瓊瓔今晚請辭副市長 洪慈庸︰現在辭是選情告急

2019-12-17 22:43

單親媽賣地瓜養3子女愛心湧 兒：不再營養午餐當晚餐

2019-12-18 16:37

南迴電氣化 潮州枋寮段周五通車

2019-12-18 00:11

就職周年小內閣換人？ 侯友宜：該調整就調整

2019-12-18 12:25

影／就職周年 盧秀燕：請抬頭看看天空 有變卡好嘸

2019-12-18 12:15

曾玟學指議員預算書未拆、26年沒刪預算 藍黨團議員砲火連連

2019-12-18 14:31

國小不用再被穿越了！540公尺蘇澳南強橋東銜鄉道通車

2019-12-18 13:17

綠留3人開會…回防不及 中市總預算通過

2019-12-17 23:31

盧秀燕就職周年 向市民報告100個創新亮點

2019-12-18 10:24

絕美龍崎「空山祭」 12月21日揭開山城秘境

2019-12-18 14:28

軌道交通頻傳利多 高屏互動緊密

2019-12-18 00:06

影／被兒批炒地皮、棄家庭 陳根德：他誤交損友

2019-12-18 18:09

汙水道接管二次違建 新北要拆

2019-12-17 23:27

桃園計程車價20日起調整 起程降5元、3公里內省5元

2019-12-18 16:55

就職周年／侯友宜領軍站第一線 鐵腕除五股垃圾山

2019-12-18 00:03

注意！板橋中正陸橋20日拆除 中正路道路雙向封閉

2019-12-18 16:40

新北暫不推YouBike2.0 明年試辦電子圍欄單車

2019-12-18 00:20

新北淡水日本警官宿舍開放 3特色必看

2019-12-17 23:41

新一代高屏生活圈正成形？

2019-12-18 00:04

柯文哲二備金砍為7.4億 北市府爭取翻盤

2019-12-18 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top