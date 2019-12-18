大埔幸福巴士今通車 造福偏鄉長者及學生

嘉義縣政府配合交通路公路總局今天下午於大埔鄉公所舉行「幸福巴士營運計畫」通車典禮，宣告嘉義縣首個採用購車方式通車上路的鄉鎮正式開通，讓位於山區及曾文水庫集水區的大埔居民交通更便利。

大埔鄉對外交通道路只有台三線，民眾出入外縣市只能依靠公車或自行駕車，對學生與長者來說非常不便，幸福巴士營運計畫以大埔鄉公所為中心規畫出永樂線、西興茄苳線2條九人座客車的路線，固定行駛每周一、三、五沿路隨招隨停，不侷限站點的限制，且無論長短途，車資一律10元，優惠到明年10月底。

公路總局主任秘書林福山表示，經過建設處的規畫，以及村長們依據現地需求提出的建議，讓各村落人口分散，卻又遠離公車站牌的地點加以串連，如和平村的竹炭窯、永樂村的埔頂集會所、茄苳村的坪林分校等屬於村民聚集的位置，一併納入幸福巴士的路線中。

嘉義縣長翁章梁表示，非常感謝中央、公路總局補助此次幸福巴士營運計畫，此外也感謝大埔鄉公所的人員，有了他們的提案及整體的規畫，讓整個爭取過程更順利，他們期望大埔有了這兩台幸福巴士，讓鄉親們出門就能更方便。