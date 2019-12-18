疑受台糖噴灑除草劑影響 6.66公頃鳳梨田難開花

嘉義縣民雄鄉16名鳳梨農民日前指控，台糖公司8月27日在大湖農場甘蔗園雇用無人機噴灑2,4-D除草劑，疑似因風向導致甘蔗園旁約6.66公頃的鳳梨田受害，無法催花結果，台糖公司則回應，10月取樣鳳梨送SGS藥殘檢驗的結果未檢出2,4-D除草劑，明日上午會再請毒物所前往鑑定，釐清責任。

其中一名鳳梨農民陳文取表示，以往台糖公司噴灑除草劑會採用一種地上機械，但今年6到8月都在下雨，可能因土壤太軟，台糖公司才改成雇用無人機，當時有農民看見了，但沒有想太多，而大湖農場甘蔗園位於丘陵地，附近沒有遮蔽物，9月18日農民才發現台糖公司噴灑的除草劑可能影響到他們的鳳梨田。

陳文取說，2,4-D除草劑是一種賀爾蒙調節劑，如果葉片吸收2,4-D除草劑，花果、嫩芽會變形，劑量太高還會造成植株莖葉捲曲，目前他們的鳳梨田包含金鑽鳳梨、牛奶鳳梨以及西瓜鳳梨等三種鳳梨果有9成都沒辦法開花，也有上述的情況。

陳文取表示，鳳梨一般都需要經過18至20個月的栽培才可以收成，照目前無法開花的情況來看，初估將會損失900萬、297公噸的鳳梨利潤，等同於他們辛苦近兩年的心血都白費了，所以才想請台糖公司以每年的鳳梨銷售利潤平均每公頃160萬提供賠償。