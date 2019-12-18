耶誕送愛！百名職訓師生親做580份薑餅屋 送慢飛天使

耶誕節即將到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「在地點心與創意伴手禮班」、「烘焙班」、「創意家具設計及製作班」近百名師生，製作580份耶誕點心及80件木工家具，送給財團法人台南市私立天主教伯利恆社會福利基金會與財團法人天主教臺南市私立德蘭啟智中心，陪伴慢飛天使提前過耶誕。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，這些作品都是學員的職訓成果，包括可可薑味餅乾砌成的薑餅屋、義大利水果聖誕麵包、耶誕造型糖霜餅，以及用橡木、胡桃木、山毛櫸等材質製作的桌椅、櫃子及書架等，職訓結合公益，不僅能幫助弱勢，也讓學員展現技能，從中獲得信心與成就感，相當有意義。

在地點心與創意伴手禮班學員洪得斌說，做這些可愛造型的糖霜餅，最主要就是希望讓小朋友開心；烘焙班學員沈哲宇說，親手做薑餅屋，覺得很充實、很有意義，希望小朋友過一個快樂的耶誕節，家具班老師林彥甫則說，學員都很用心做每一個家具，希望學童用的滿意、開心。

伯利恆社會福利基金會執行秘書陳正霖表示，這是一個融合的大家庭，感謝職訓夥伴用學習的成果，一起來關心在伯利恆接受服務的孩子，這是人性互助最美善的部分。

劉邦棟與職訓師姜惠齡及梁靖梅等人，帶領學員送愛，小朋友更現場帶來活潑舞蹈，開心表示「餅乾好可愛、好喜歡」。