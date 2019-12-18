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嘉市火雞肉酥和煙燻火雞肉絲 新伴手禮挑戰民眾味蕾

2019-12-18 17:21聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市府與中華民國養火雞協會推出伴手禮新品「火雞肉酥」與「煙燻火雞肉絲」，送禮自用兩相宜，副市長陳淑慧說，日前NetFlix 影音平台「世界小吃」節目製作團隊前來嘉義市，將嘉義火雞肉飯推向世界，讓庶民小吃瞬間登上國際舞台，「火雞肉飯」也已成為嘉市代名詞。

陳淑慧今天今天在市府主持伴手禮新品記者會，她說，火雞肉包含高蛋白質、低膽固醇、低脂肪及低熱量，對身體「百益無一害」。她形容用火雞肉製作而成的火雞肉酥，香氣四溢、口感細緻、入口即化，不僅是老少咸宜的休閒食品，同時也象徵農產品升級的里程碑。

火雞農商毓銘說，火雞至少要養育5個月才能宰殺，一般肉雞大多只養育1到2個月，以致火雞肉裡面的胺基酸成分豐富，甜度較好，因此製成肉絲或肉酥不需太多醬油和調味料，對人體的負擔較小。

中華民國養火雞協會指出，全台火雞飼養地區以雲林、嘉義及台南等縣市為主。目前國產火雞肉多用於業者販售，高達9成之多，卻有明顯淡旺季，為補足淡季需求，特以加工方式，推出火雞肉休閒食品，同時希望突破火雞肉的地區性，讓本土產業被更多人看見。

養火雞協會為翻轉國人對火雞僅侷限火雞肉飯及烤火雞的飲食印象，去年首度推出火雞肉乾，今年趁勝追擊再推出新品「火雞肉酥」與「煙燻火雞肉絲」，口感獨特，讓人一吃上癮，火雞肉不須特別調味，清爽無負擔，要配飯配麵、夾饅頭或拿來當下酒菜，都相當適合。

陳淑慧說，第28屆國際管樂節即將在本周五登場，有超過80場室內外演奏表演，陣容多元精彩；21日下午2點在中央噴水圓環，有50支國內外隊伍進行踩街，邀請大家年底來嘉義市，聽國際管樂表演，吃道地火雞肉飯，感受嘉義在地熱情，同時把美味又營養的火雞肉伴手禮帶回家。

嘉義市府與中華民國養火雞協會推出伴手禮新品「火雞肉酥」與「煙燻火雞肉絲。記者李承...
嘉義市府與中華民國養火雞協會推出伴手禮新品「火雞肉酥」與「煙燻火雞肉絲。記者李承穎／攝影
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嘉義市府與中華民國養火雞協會推出伴手禮新品「火雞肉酥」與「煙燻火雞肉絲。記者李承...
嘉義市府與中華民國養火雞協會推出伴手禮新品「火雞肉酥」與「煙燻火雞肉絲。記者李承穎／攝影
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嘉義市府與中華民國養火雞協會推出伴手禮新品「火雞肉酥」與「煙燻火雞肉絲。記者李承穎／攝影
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嘉義市府與中華民國養火雞協會推出伴手禮新品「火雞肉酥」與「煙燻火雞肉絲。記者李承...
嘉義市府與中華民國養火雞協會推出伴手禮新品「火雞肉酥」與「煙燻火雞肉絲。記者李承穎／攝影
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嘉義雞肉飯伴手禮

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