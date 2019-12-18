一台貨車環島做愛心饅頭 林波夫妻帶南聰學生體驗

台南永康林波、靳寶儀夫婦靠著一台小貨車環台做愛心饅頭，最後一站選擇在南大附聰新化校區，今天在學校帶著約90名學生一起參加做愛心饅頭的體驗，為108年環島公益劃下完美句點。

來自台南永康的林波和靳寶儀夫婦，平常是在市場賣肉粽及素粽，因為工作意外，靳寶儀的兩根手指被壓傷，休養期間倆人的生活價值觀開始轉變。104年7月開始，他們打算邊旅行邊做公益，開著20年的老發財車，進行環島旅程。考量到肉粽的製作相當繁複費時，要讓學童有成就感也比較困難，因此想到作手工饅頭的點子，載著材料和工具就此上路。

林波夫婦從第一年至第四年每年都訂出目標數，皆一一達成甚至超越。從偏遠山區學校、特教學校、教養院、育幼院等等，都是他們作愛心饅頭的對象。為了要讓更多單位可以體驗到作愛心饅頭的快樂，林氏夫婦放下旅行的既有包袱，選擇以車為家，將住宿費用省下來作為每次活動的材料費。雖然車上生活有些許不便，但林氏夫婦只要看到孩子的笑臉，內心就會充滿許多正能量，支持他們走下去。