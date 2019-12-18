南部同步汙染源大執法 紅外線熱顯像儀建功

台南市環保局連續兩天執行汙染源稽查，透過科學儀器紅外線熱顯像儀輔助，讓氣體逸散的熱源無所遁形，進而查出違法排放，開單告發。兩天來查獲3件，裁罰40萬元。

環保局空氣及噪音管理科長楊朝全表示，自去年間起以租用紅外線熱顯像儀來輔助稽查，並在大型的聯合稽查時使用。因為這套儀器可精準測出氣體逸散的熱源，進而查出是否有違法排放，效果相當好，未來將擴及到一般稽查中使用，請業者別心存僥倖。

南市環保局這次針對空氣汙染防制設備，及相關監測儀表是否符合許可、正常運作加強查核；對於使用揮發性有機物工廠，則搭配科學儀器紅外線熱顯像儀輔助稽查。共查核8間工廠、7處工地及1處堆置廠，其中2間工廠未依許可操作，1處工地違反營建管辦規定，都依違反空汙法告發，共裁罰40萬元。

市長黃偉哲表示，台南因地理因素造成秋冬期間汙染物累積，容易達到空氣品質不良狀況，16日AQI在入秋以來首次達到紅害，請工廠端平時做好管理，環保局落實查核工作。