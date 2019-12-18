影／張榮味虎尾農舍違建疑雲 雲縣府：如違法依法處理

媒體週刊報導，雲林縣前縣長長張榮味虎尾農舍住宅，有擴建、建車道及無農用的違規狀況；雲林縣府農業處稍早指出，了解實情中，若有違規屬實一樣依法處理。

雲林縣府農業處副處長陳炳坊說，針對農舍一案，縣府目前尚無接到檢舉，但有媒體報導，縣府已經主動了解，但外界所傳言違法等問題，得經過查證才有辦法對外說明。

他表示，不論是誰申請農舍都得依法核定，由當地公所核發建築使用執照，目前有必要將請虎尾鎮公所協助現場查勘，並依程序把現勘結果呈報給縣府建設處認定。