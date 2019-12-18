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影/來小日月潭迎新年！虎頭埤元旦辦畫畫野餐聽民歌

2019-12-18 15:14聯合報 記者吳淑玲／即時報導

2020年元旦虎頭埤風管所與台南市美術學會共同規畫虎頭埤元旦「畫畫野餐聽民歌」-百年勝景耀新化(畫)-兒童寫生比賽活動，除了讓幼童從小認識台南在地美景外，亦讓陪同前來的家屬回味虎頭埤輝煌的歷史過往，透過畫筆及回憶，再把「小日月潭」美景讓更多人來親近。

市府觀光旅遊局長陳信安、台南市美術學會理事長劉靜芳、南美會理事長及前理事長陳泰元及虎頭埤風管所主任陳宏田、園區同仁及解說志工隊老師等，在虎頭埤園區水橋虹影雨豆樹下共同召開記者會。

陳信安局長表示，往年元旦都是配合升旗典禮辦理環湖健行活動，今年略做調整，希望透過寫生比賽，使學童從小體會藝術豐富、多樣的特質，實際感受台南在地之美，同時增進親子互動相處之時光。

並藉由推銷虎頭埤山光水色，吸引更多遊客造訪，特別是台20線沿線及週邊的左鎮化石園區、山上水道花園博物館等地新的觀光景點，南168線往左鎮草山月世界、二寮日出熱門景點，虎頭埤成為台南山區觀光軸帶的重要門戶等重要觀光軸帶的，希望能共同帶動及推廣大台南山區觀光。

虎頭埤水庫歷史悠遠，開發溯自清道光20年代(1840年代)，美景天成，日本時代1927年票選「台灣八景十二勝」也是當年台南州(今雲林縣、嘉義縣市、台南市)唯一入選之名勝地，1954年也以「虎埤泛月」榮登南瀛八景之一，一直以來就是大台南的後花園，並有「小日月潭」之稱。

劉靜芳理事長表示，此次比賽分國小高年級、中年級、低年級及幼稚園等4組，並採預約報名，元旦當日上午9點至12點現場作畫，現場收件後由事先聘請專家組成的評審委員會立即進行評審，各組並取1-3名及佳作10名，分別頒發獎狀、獎金及指導獎4名，頒發獎狀，歡迎學校或美術班組隊前來參加。

陳宏田主任説，在縣府時代就與美術學會有合作過的紀錄，當時透過學會成員針對南瀛百景進行實地寫生，最後並將成果彙集成冊「南瀛百景美展專輯」，其中新化虎頭埤也有不少作品。

接任虎頭埤主任後，希望透過美術學會助，將虎頭埤更多的美景躍然紙上。今年元旦僅有一日假期，也希望遊客陪同前來畫畫的參賽者同遊虎頭埤，參賽者可免費入園，陪同家屬可享半價入園，歡迎一同前來園區野餐、聽民歌，全家同遊渡過2020元旦。

報名資訊參見虎頭埤風景區管理所網站

虎頭埤風景區元旦舉辦兒童畫畫寫生比賽。記者吳淑玲/攝影
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虎頭埤野餐

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