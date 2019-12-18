台南空氣品質創下歷年同期最佳 打造亮麗晴空願景

台南市政府環保局今天舉行「108年度環保績優單位表揚典禮」，共有59個環保績優單位受獎。市長黃偉哲表示，今年空氣品質創下歷年同期最佳紀錄，期待更多單位的參與和落實，打造台南亮麗晴空的願景。

黃偉哲在致詞時表示，上任後一直把環保訂為市府重要的工作項目，經環保局重新檢視執行多年的亮麗晴空計畫，將空汙管制策略升級為「亮麗晴空PLUS」進階計畫，提出空氣品質最佳管制策略的良方，以加速改善空氣品質。今年1至11月份PM2.5及PM10濃度，與去年同期相比，分別改善4.7%與10.3%，創下歷年同期最佳紀錄。

環保局長林淵淙表示，空氣汙染存在跨境的複雜問題，汙染往往隨著風向吹往下風處，這也就是為何南部在冬天時空氣品質容易不好的原因之一。再加上在地的汙染，增添了空汙管制的難度，但市府不推卸責任，仍秉持改善空氣品質的決心去做。

今天表揚典禮共頒發6大類獎項，包括優良營建工地、優良機車定檢站、柴油車績優環保單位、優良空品淨化區、節電大聯盟績優單位及低碳社區認證等，共59個單位及企業接受表揚；獲獎單位都是在環境保護工作上有相當優良的成果，才能在眾多競爭對手中脫穎而出，相當不容易。

以營建工地為例，競爭的單位多達1萬多處，除了施工的防制設備齊全，工地周遭綠美化也都做得非常確實，才能獲得環保優良營建工地獎。而優良機車定檢站，除提供完善的定檢服務外，另對二行程車輛的淘汰率的提升，以及改善空氣汙染都有好貢獻。另積極推動柴油車環保車隊自主管理，設置兩處空品管制示範區，要求進出的柴油車須領有自主管理標章，透過車隊管理制度，主動改善汙染排放。

目前台南有235處空氣品質淨化區，經社區里長、義工用心維護，台南市已連續6年獲得環保署頒發「推動認養績優單位」績效卓著獎。