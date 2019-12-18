絕美龍崎「空山祭」 12月21日揭開山城秘境

台南市府文化局今年首度在全市最小區－龍崎區策辦的大型藝術光節活動「2019龍崎光節－空山祭」，將於本周六正式登場。文化局指出，空山祭以龍崎虎形山公園為基地，展出由7組藝術家與社區居民學生、生活環境互動激盪出的一個動畫故事《空空的山》及9件現地創作作品，邀請全民共同揭開龍崎山城秘境。

文化局表示，這次特別邀集年輕藝術團隊，深入在地社區，且在皇龍建設的鼎力支持下，以「空山其實不空」為發想，結合藝術、環境、生態及旅遊，打造絕美光景、揭開山城秘境，呈現首屆「龍崎光節－空山祭」。展覽融入地方創生與社區營造概念，透過藝術擾動地方，形塑南關線獨特文化觀光品牌，以此復振深受高齡化影響的人口最少區－龍崎區的發展。

這次策展主題定為「看見生命」，藉此展現出重視環境議題及與自然共生的價值，尤其空山祭靈魂之作－寓言動畫《空空的山》，講述人們與光蟲一起踏上旅程，在山裡認識朋友、找到自我與生命意義的故事。

現場布置了9件大型藝術裝置作品包括《竹苗》拱門訴說龍崎「竹之故鄉的歷史」；當地學童共同創作的《龍崎之想像生物》，透露這段奇幻旅程即將開始；《流光橋》在夜間如流星閃爍，引領我們進入空山秘境；以在地竹材打造的竹方結構《勞作》，正是光蟲首位朋友螞蟻的窩；《團結織網》以回收塑膠材質與在地居民共織蛛網，象徵人民團結。

另《月夜》的機械鳥鳴，創造真假難辨的超現實幻境；《寧靜‧秘境》散發出靜謐夢幻氛圍；但緊接而來的卻是激烈故事轉折《烏雲來了》，以四處散落的紐澤西護欄及爆裂光蟲，交織一幕末日景象；所幸最後作品《共生》以上百隻光蟲圍聚歡慶，讓生命故事延續希望，旅客於此處莫忘抬頭欣賞光之吊橋，流光宛如銀河，與共生價值相互輝映。

除大型藝術裝置及互動體驗活動外，展覽期間也安排有藝術家創作座談、虎形山自然生態導覽及手作工作坊等，而充滿龍崎在地特色的「崎聚」市集，將配合空山祭，在活動期間每周六、日（1月11日除外，共15次）限定開張！市集於農曆初二至初六將特別加開，除販售特色美食、農特產品及在地竹工藝製品外，更有好玩有趣的街頭藝人不定時演出及可愛的「崎老闆」們隨機出沒。

為因應活動人潮，市府將於活動期間假日增開紅幹線公車班次，「龍崎文衡殿－虎形山公園」間也有由皇龍建設贊助的免費接駁車，文衡殿停車場約有300車位，距離展場車程僅10分鐘，接駁班次約每30分鐘一班，歡迎大家多多利用。另虎形山公園周邊規畫有6處汽車停車場、共可容納140輛轎車，另有機車格約100格供民眾利用。