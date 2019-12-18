親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

絕美龍崎「空山祭」 12月21日揭開山城秘境

2019-12-18 14:28聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市府文化局今年首度在全市最小區－龍崎區策辦的大型藝術光節活動「2019龍崎光節－空山祭」，將於本周六正式登場。文化局指出，空山祭以龍崎虎形山公園為基地，展出由7組藝術家與社區居民學生、生活環境互動激盪出的一個動畫故事《空空的山》及9件現地創作作品，邀請全民共同揭開龍崎山城秘境。

文化局表示，這次特別邀集年輕藝術團隊，深入在地社區，且在皇龍建設的鼎力支持下，以「空山其實不空」為發想，結合藝術、環境、生態及旅遊，打造絕美光景、揭開山城秘境，呈現首屆「龍崎光節－空山祭」。展覽融入地方創生與社區營造概念，透過藝術擾動地方，形塑南關線獨特文化觀光品牌，以此復振深受高齡化影響的人口最少區－龍崎區的發展。

這次策展主題定為「看見生命」，藉此展現出重視環境議題及與自然共生的價值，尤其空山祭靈魂之作－寓言動畫《空空的山》，講述人們與光蟲一起踏上旅程，在山裡認識朋友、找到自我與生命意義的故事。

現場布置了9件大型藝術裝置作品包括《竹苗》拱門訴說龍崎「竹之故鄉的歷史」；當地學童共同創作的《龍崎之想像生物》，透露這段奇幻旅程即將開始；《流光橋》在夜間如流星閃爍，引領我們進入空山秘境；以在地竹材打造的竹方結構《勞作》，正是光蟲首位朋友螞蟻的窩；《團結織網》以回收塑膠材質與在地居民共織蛛網，象徵人民團結。

另《月夜》的機械鳥鳴，創造真假難辨的超現實幻境；《寧靜‧秘境》散發出靜謐夢幻氛圍；但緊接而來的卻是激烈故事轉折《烏雲來了》，以四處散落的紐澤西護欄及爆裂光蟲，交織一幕末日景象；所幸最後作品《共生》以上百隻光蟲圍聚歡慶，讓生命故事延續希望，旅客於此處莫忘抬頭欣賞光之吊橋，流光宛如銀河，與共生價值相互輝映。

除大型藝術裝置及互動體驗活動外，展覽期間也安排有藝術家創作座談、虎形山自然生態導覽及手作工作坊等，而充滿龍崎在地特色的「崎聚」市集，將配合空山祭，在活動期間每周六、日（1月11日除外，共15次）限定開張！市集於農曆初二至初六將特別加開，除販售特色美食、農特產品及在地竹工藝製品外，更有好玩有趣的街頭藝人不定時演出及可愛的「崎老闆」們隨機出沒。

為因應活動人潮，市府將於活動期間假日增開紅幹線公車班次，「龍崎文衡殿－虎形山公園」間也有由皇龍建設贊助的免費接駁車，文衡殿停車場約有300車位，距離展場車程僅10分鐘，接駁班次約每30分鐘一班，歡迎大家多多利用。另虎形山公園周邊規畫有6處汽車停車場、共可容納140輛轎車，另有機車格約100格供民眾利用。

今冬由市府文化局策畫的「光之台南三部曲」，將藝術家的巧思創意，融入鹽水經典小鎮與龍崎山城的自然生態。繼「月之美術館」開張後，周六則是「龍崎光節—空山祭」奇幻登場，隨後更將有獲德國紅點設計獎肯定的「2020月津港燈節」即將壓軸。

空山祭靈魂之作－寓言動畫《空空的山》，講述人們與光蟲一起踏上旅程，在山裡認識朋友...
空山祭靈魂之作－寓言動畫《空空的山》，講述人們與光蟲一起踏上旅程，在山裡認識朋友、找到自我與生命意義的故事。圖／台南市府文化局提供
分享
空山祭以龍崎虎形山公園為基地，展出由7組藝術家與社區居民學生、生活環境互動激盪出...
空山祭以龍崎虎形山公園為基地，展出由7組藝術家與社區居民學生、生活環境互動激盪出的一個動畫故事《空空的山》及9件現地創作作品，邀請全民共同揭開龍崎山城秘境。記者邵心杰／翻攝
分享
台南市府文化局今年首度在全市最小區－龍崎區策辦的大型藝術光節活動「2019龍崎光...
台南市府文化局今年首度在全市最小區－龍崎區策辦的大型藝術光節活動「2019龍崎光節－空山祭」，將於本周六正式登場。圖／台南市府文化局提供
分享

文化局藝術家

延伸閱讀

白蘭氏新春換新裝 攜手藝術家董陽孜跨界出擊

候選人催票出奇招 換上耶誕裝發糖果拜票

山城觀光困境 高雄選將提解方

聖誕紅花節 桃園山城小旅行

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／高鐵台南站「超廢」？ 但提增設高鐵站選民不買單？

2019-12-18 10:23

影/來小日月潭迎新年！虎頭埤元旦辦畫畫野餐聽民歌

2019-12-18 15:14

台南空氣品質創下歷年同期最佳 打造亮麗晴空願景

2019-12-18 14:29

翁章梁與小朋友E啟讀 廠商捐贈嘉義縣電子書閱讀器

2019-12-18 14:24

櫻花樹彩繪五分車吸睛 重現童年上學回憶

2019-12-18 14:09

翻轉「溪北邊緣化」沈痾 台南一選區立委候選人開藥方

2019-12-18 08:38

除夕前4天 台南計程車加收50元

2019-12-18 00:18

嘉市國際管樂節 6國接力演出

2019-12-18 00:16

玉米運費補貼加碼 藍綠搶功

2019-12-18 00:16

草山溪疑遭傾倒工程廢棄物 環局追查最高可罰300萬

2019-12-17 19:44

蔡英文大南方計畫缺嘉市 藍綠立委候選人爭辯

2019-12-17 16:47

鯝魚步道部分施工 分段方式減少遊客影響

2019-12-17 15:04

學做薑餅屋動作超慢沒關係 台南關廟老人家玩得很開心

2019-12-17 15:02

嘉市國際管樂節太夯！日本樂團場次已售罄

2019-12-17 14:38

柑橘寒流災損 嘉縣議員何子凡為果農請命槓上農業處長

2019-12-17 13:10

雲林縣政府智慧服務升級 「善良」客服機器人不斷線

2019-12-17 12:45

外出不便工作難找 雲林13聽障人士今拚考駕照

2019-12-17 12:22

人臉辨識系統建功 台南員警助高雄迷途老翁返家

2019-12-17 11:52

「有你真好！」 安平公所感謝80多位志工付出

2019-12-17 11:51

雲林跨年首部曲 邀身分證字號「P」回娘家

2019-12-17 10:58

注意！台南計程車春節運價加成 這10天多加50元

2019-12-17 10:56

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

22年沒停過一艘遠洋漁船 高雄興達港何去何從

2019-12-17 20:59

花蓮6人誤食盤古蟾蜍嘔吐 1人送醫不治

2019-12-17 15:49

歷經7年籌備 北市文山森林公園拚2021年完工

2019-12-17 20:48

影／高鐵台南站「超廢」？ 但提增設高鐵站選民不買單？

2019-12-18 10:23

諷刺！埔里堪稱「礦泉水故鄉」 居民卻沒水可用成夢魘

2019-12-17 17:34

新高屏生活圈成形 高榮總及高鐵都盤算「高屏通吃」

2019-12-17 20:25

影／台61西濱快芳苑到大城月底通車 來趟小旅行逍遙遊

2019-12-17 21:40

阿里山山櫻花開了！楓葉及櫻花有機會一次滿足

2019-12-17 16:05

影／苗栗縣資源回收率前三高鄉鎮 強化垃圾破袋檢查與告發

2019-12-17 19:42

竹縣首座公立殯儀館啟用 19日舉行剪綵儀式

2019-12-17 15:37

金門議會擬公園蓋議政大樓 民眾發起連署表憤怒

2019-12-17 15:21

苗栗964份年菜只募到251份 華山基金會籲請支持

2019-12-17 16:47

元旦開放無望了！南投雙龍瀑布七彩吊橋延至春節後完工

2019-12-17 18:30

就職周年侯友宜道歉 因耶誕城做太好

2019-12-18 11:56

「花卉之鄉」彰化田尾提前慶耶誕 12月21日美麗花車大遊行

2019-12-18 07:43

旗艦外型新景點！ 日月潭水社綜合商場12月30日試營運

2019-12-18 07:42

中捷延伸案卡關！交通部將協調 中市府「不排除切割」

2019-12-17 16:14

侯友宜口誤環狀線24日履勘 新北捷：資料今報交通部

2019-12-18 12:13

受訪影片遭剪剩「挺蔡英文」 陳根德：保留法律追訴權

2019-12-17 17:03

影／解決國1大華系統經常性塞車 林佳龍：基市府先找出路廊

2019-12-17 19:42

公園變議政大樓延燒 金門立委候選人紛表態不支持

2019-12-18 07:59

年節將近！北市明年春節垃圾清運休息、收運時間看這裡

2019-12-17 16:12

金門之光李洋會楊鎮浯 擠進奧運縣府將直播為他加油

2019-12-17 18:56

新北公車專用道 侯友宜：有第1條就可能有第2、3條

2019-12-18 11:18

翻轉「溪北邊緣化」沈痾 台南一選區立委候選人開藥方

2019-12-18 08:38

社會有愛！外界援建衛浴間 這家人不用再露天洗澡

2019-12-17 15:36

楊瓊瓔今晚請辭副市長 洪慈庸︰現在辭是選情告急

2019-12-17 22:43

就職滿1周年 侯友宜：我沒選票、連任壓力

2019-12-18 11:37

民眾火！金門金城鎮長率民眾到議會陳情 要求撤議政大樓案

2019-12-18 13:25

綠留3人開會…回防不及 中市總預算通過

2019-12-17 23:31

新竹動物園開幕限定 彩繪接駁車推出4路線疏運

2019-12-18 12:31

截彎取直縮短近20公里 台9線失最長公路稱號

2019-12-17 23:06

南迴電氣化 潮州枋寮段周五通車

2019-12-18 00:11

竹縣竹東鎮長明年2月補選 鎮代會主席陳昌平表態參選

2019-12-17 17:17

就職周年小內閣換人？ 侯友宜：該調整就調整

2019-12-18 12:25

盧秀燕就職周年 向市民報告100個創新亮點

2019-12-18 10:24

單親媽茹苦養大3子 老來帶亡夫照走天涯

2019-12-17 16:09

影／就職周年 盧秀燕：請抬頭看看天空 有變卡好嘸

2019-12-18 12:15

汙水道接管二次違建 新北要拆

2019-12-17 23:27

新北暫不推YouBike2.0 明年試辦電子圍欄單車

2019-12-18 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top