翁章梁與小朋友E啟讀 廠商捐贈嘉義縣電子書閱讀器

元太科技、振曜科技及Readmoo群傳媒等三家廠商，協力推動「e啟讀出未來－電子書閱讀器行動圖書館計畫」，共捐贈450台電子書閱讀器，以及4萬5000冊圖書館採購授權模式電子書，給嘉義縣國小及公共圖書館，捐贈總價值約5100萬的電子書閱讀器與電子書內容。

上午在縣府舉行「E啟讀出未來―電子書閱讀器捐贈儀式」，元太科技代理董事長李政昊、振曜科技副總經理陳玉華及Readmoo群傳媒執行長龐文真共同捐贈，縣長翁章梁代表受贈，回贈感謝狀，當場與小朋友一起拿閱讀器閱讀及朗讀。

電子書閱讀器預先裝載100本適合高、中、低年級學童閱讀書籍，包括信誼基金會出版社、小天下、未來出版社、字畝、木馬、小熊等公益電子書授權暢銷童書都在書單內。

家長培養學童數位閱讀，擔心長時間使用電腦、平板與智慧型手機，螢幕發出強烈背光與藍光，易對學童雙眼產生傷害，採用電子紙做螢幕的電子書閱讀器，別於3C螢幕，外觀如同紙張視覺效果，無背光源也不會產生藍光，提供舒適自然不易疲勞閱讀感受。