櫻花樹彩繪五分車吸睛 重現童年上學回憶

嘉義縣新港鄉三間村166縣道29.7公里附近日前出現一列畫滿櫻花樹的彩繪五分車，這是附近居民嚴聖捷花費三天時間繪製的作品，三間村長蕭金修表示，雖然櫻花的構想是社區提供，但非常感謝嚴聖捷願意無償為社區奉獻，連顏料都是嚴自己準備的，嚴畫的櫻花也維妙維肖，非常美麗。

蕭金修想起小時候在這裡搭五分車到新港國中上學的回憶，他表示，以前的五分車有經過三間村，原本這條鐵路可連接嘉義後站到雲林北港，但在70年代就撤掉了，雖然三間村的鐵軌還留著，卻因無人維護，雜草叢生，近幾年他們與三間社區發展協會、三間村老人會討論後才想重新整頓，做社區營造。

蕭金修說，社區後來跟台糖購買幾輛已退役的五分車，放到社區的鐵軌上，並將五分車旁設計成候車亭，讓人聯想起小時候搭五分車上學的回憶，鐵軌旁也用各種回收寶特瓶、玻璃瓶製成裝飾品，並放上椅子，樹下種點花，讓附近居民下班後都喜歡到此地運動、聊天。

嚴聖捷表示，他是做了38年的廟宇彩繪師傅，因住在三間村旁的村落，每次回家都會看見三間村的志工在166縣道旁做社區營造，經過蕭金修的邀請，首次繪製非廟宇類型的作品，而因為五分車四邊都是凹凸不平的表面，畫起來稍微有一點難度。