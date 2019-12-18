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櫻花樹彩繪五分車吸睛 重現童年上學回憶

2019-12-18 14:09聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣新港鄉三間村166縣道29.7公里附近日前出現一列畫滿櫻花樹的彩繪五分車，這是附近居民嚴聖捷花費三天時間繪製的作品，三間村長蕭金修表示，雖然櫻花的構想是社區提供，但非常感謝嚴聖捷願意無償為社區奉獻，連顏料都是嚴自己準備的，嚴畫的櫻花也維妙維肖，非常美麗。

蕭金修想起小時候在這裡搭五分車到新港國中上學的回憶，他表示，以前的五分車有經過三間村，原本這條鐵路可連接嘉義後站到雲林北港，但在70年代就撤掉了，雖然三間村的鐵軌還留著，卻因無人維護，雜草叢生，近幾年他們與三間社區發展協會、三間村老人會討論後才想重新整頓，做社區營造

蕭金修說，社區後來跟台糖購買幾輛已退役的五分車，放到社區的鐵軌上，並將五分車旁設計成候車亭，讓人聯想起小時候搭五分車上學的回憶，鐵軌旁也用各種回收寶特瓶、玻璃瓶製成裝飾品，並放上椅子，樹下種點花，讓附近居民下班後都喜歡到此地運動、聊天。

嚴聖捷表示，他是做了38年的廟宇彩繪師傅，因住在三間村旁的村落，每次回家都會看見三間村的志工在166縣道旁做社區營造，經過蕭金修的邀請，首次繪製非廟宇類型的作品，而因為五分車四邊都是凹凸不平的表面，畫起來稍微有一點難度。

蕭金修表示，三間村的社區營造經費來源皆是地方民眾以及鄰近工廠主動提供，約40多位居民擔任志工，大家有錢出錢、有力出力才逐漸完成的，未來有望成為新港的新觀光景點。

嘉義縣新港鄉三間村166縣道29.7公里附近日前多了一台櫻花彩繪五分車，五分車旁...
嘉義縣新港鄉三間村166縣道29.7公里附近日前多了一台櫻花彩繪五分車，五分車旁還有類似候車亭的座位，非常吸睛。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣新港鄉三間村原為五分車停靠站之一，在車站撤除後只留下鐵軌，為還原當時場景，...
嘉義縣新港鄉三間村原為五分車停靠站之一，在車站撤除後只留下鐵軌，為還原當時場景，村長蕭金修還跟台糖購買了幾輛五分車放置在鐵軌上。記者陳玫伶／攝影
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五分車彩繪師嚴聖捷本身是廟宇彩繪師，首次繪製非廟宇題材，對自我是一種挑戰。記者陳...
五分車彩繪師嚴聖捷本身是廟宇彩繪師，首次繪製非廟宇題材，對自我是一種挑戰。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣新港鄉三間村居民主動為地方出錢出力，才完成當地的社區總體營造，現在已成為附...
嘉義縣新港鄉三間村居民主動為地方出錢出力，才完成當地的社區總體營造，現在已成為附近民眾下班後的休閒場所。記者陳玫伶／攝影
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社區營造櫻花嘉義

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