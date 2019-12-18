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嘉南灌區109年一期稻作及春季雜作 1月30日開灌

2019-12-18 13:04中央社 台南18日電

嘉南農田水利會今天宣布，嘉南灌區109年一期稻作及春季雜作將於1月30日起陸續開灌，計畫用水約3億公噸。

嘉南農田水利會管理組長黃義銘今天告訴中央社記者，嘉南灌區109年一期稻作灌溉面積1萬8120公頃，1月30日開灌，計畫用水2億3500萬公噸。

嘉南灌區明年春季雜作灌溉面積4萬2746公頃，台南市新化區、佳里區及麻豆區2月11日供灌，台南市新營區、嘉義及朴子區3月1日供灌，計畫用水7100萬公噸。

另外，台南市白河水庫白水溪灌區109年一期稻作灌溉面積共911公頃，分成上游及下游供灌，上游灌區309公頃2月3日供灌，下游灌區602公頃1月30日供灌。

農田水利會白河

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