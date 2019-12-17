學童遊故宮南院VR初體驗 喊「差點被蒙娜麗莎嚇到」

故宮南院此次與羅浮宮同步展出「蒙娜麗莎：越界視野」VR作品，民眾透過虛擬實境科技，能近距離欣賞世界名畫「蒙娜麗莎」。記者黃晴雯／攝影 分享 facebook 故宮南院今日上午盛大展開「故宮南院嘉年華：21世紀博物館特展」，嘉義縣安東國小40名學生，以百萬學子遊故宮計畫前來參訪，幸運的成為了第1批參訪故宮南院嘉年華特展的小貴賓們，學生在體驗後興奮喊，蒙娜麗莎剛剛就出現在我眼前，差點被她的臉嚇到。

故宮南院此次與羅浮宮「達文西500周年特展」同步展出「蒙娜麗莎：越界視野」VR作品，民眾透過虛擬實境科技近距離欣賞世界名畫「蒙娜麗莎」。

學生在現場體驗VR時，興奮的伸出雙手，希望能摸到畫中人物，卻觸摸到身旁的同學時不禁發出驚呼，畫面相當逗趣，現場設有多處互動體驗展區，參觀民眾直呼好新奇。

本次展覽位於故宮南院2、3樓廊道，結合法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館、捷克慕夏基金會及HTC VIVE ART來自各國的作品，民眾不用出國，也能欣賞世界名作。

故宮南院嘉年華規劃「璀燦光河」、「故宮啟航」、「羅浮宮驛站」、「美學世界」四大展區，故宮南院將成為全球首次展出慕夏基金會推出的「斯拉夫史詩系列：原鄉的斯拉夫人」VR作品，在虛擬實境中，依捷克藝術家慕夏設定的手稿，以高科技重現一座藝術家生前未能實現的虛擬美術館。

院長吳密察說， 12月7日南院參觀人數已突破百萬人次，他預告南院明年將力拼數位展間，精選展出故宮精采的新媒體作品，為民眾帶來更豐富的娛樂感官享受。

嘉義縣縣長翁章梁指出，蔡英文總統上個月提到嘉義未來的發展，將以故宮南院為中心發展出文化產業聚落，並將投入37億興建「國寶修復展示館」，他認為南院的潛力對嘉義的經濟發展影響很大。