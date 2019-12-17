蔡英文大南方計畫缺嘉市 藍綠立委候選人爭辯

民進黨嘉義市立委候選人王美惠表示，蔡英文總統不會跳過嘉市。圖／王美惠競選總部提供 分享 facebook 國民黨嘉義市立委候選人傅大偉今天指出，蔡英文總統提出「大南方計畫案」，獨漏嘉義市，但民進黨候選人王美惠不旦未替嘉市發聲，還分享蔡的臉書希望市民關注計畫，「對得起市民嗎？」王美惠說，總統是針對國家中長期整體的建設施政大綱，細部計畫不會忽略個別縣市，「絕對不會遺忘嘉市」。

蔡英文日前在高雄發表未來4年投入5千億，在濁水溪以南縣市開發，提出的圖表中，雲林有5項、嘉義縣有3項、台南2項、高雄市5項和屏東縣4項投資案，傅大偉和國民黨市議員鄭光宏、陳家平今天在競選總部召開記者會，批評大南方計畫「跳過」嘉義市。

傅大偉今天說，民進黨政府允諾鐵路高架化經費全額補助和西區國民運動中心已「跳票」，如今規模如此龐大開發案，又獨缺嘉義市，讓市民痛心疾首，王美惠還在蔡英文臉書發佈「大南方計畫案」的第一時間，分享及貼文「嘉義的朋友趕緊關注，讓最會做事的政府帶領台灣進步四年」。

「難道王美惠沒發現，沒有任何一項嘉義市的建設案嗎？」傅說，還要鼓勵市民拍手鼓掌蔡英文，市民不接受只會轉發貼文的立委候選人。

鄭光宏和陳家平指出，蔡英文2016年總統大選在嘉市贏了4萬4千多票，卻如此對待嘉義市，市民拒當「二等公民」，傅大偉最了解嘉義市的建設發展方向，支持傅進入立法院，未來嘉義市才有機會發光、發亮。

王美惠說，蔡英文總統簡短的講稿提出的「大南方計畫」是針對國家中長期整體的建設施政大綱，而非分項建設的細部實施計畫。正如當年前總統蔣經國時代提出的十大建設，談的是國家未來20年的建設方略與大綱，並不表示忽略個別縣市的建設發展。

她說，蔡總統公布計畫是要翻轉國民黨長期重北輕南的區域建設，這是南部的脫貧政策，力求區域平衡、擴大內需、留住人才。

王美惠指出，教育部長潘文忠已經允諾西區國民運動中心要納入110年前瞻基礎建設 2.0，交通部長林佳龍也說，鐵路高架化自籌款降低的方向絕對不會改變，已請同仁研擬法令的修正，不要因地方政府財政無法負擔，導致建設無法推動，反而讓城鄉差距擴大。