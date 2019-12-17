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鯝魚步道部分施工 分段方式減少遊客影響

2019-12-17 15:04聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義阿里山鄉山美村的達娜伊谷內，前往欣賞鯝魚的唯一一條步道自上周開始進行路邊排水工程，預計本周四開始進行路面柏油拋鋪工程，年底施工完成，山美村長安麗花表示，雖然施工期間不影響民眾前往看鯝魚，但請民眾經過務必注意安全。

山美社區發展協會理事長安榮進表示，這段步道的施工總長為342公尺，已跟施工單位討論於上午6點至9點，以及下午4點之後進行分段施工，盡量減少對遊客的影響，施工完成後就會有又平又安全的步道可行走了。

安榮進說，民眾除了走步道也可走達娜伊谷吊橋過去，而今年因為陸團遊客減少，大約少了9000多人，約3分之1的參觀人數，雖然現在水量減少，但還是有很多鯝魚能夠欣賞，歡迎民眾前往。

嘉義縣阿里山鄉山美村的達娜伊谷內，前往欣賞鯝魚的唯一一條步道本周四將進行路面柏油...
嘉義縣阿里山鄉山美村的達娜伊谷內，前往欣賞鯝魚的唯一一條步道本周四將進行路面柏油拋鋪工程，建議民眾前往時注意安全。圖／山美社區發展協會提供
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嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷內的鯝魚今年數量很多，但今年的參觀人數受陸團減少影響...
嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷內的鯝魚今年數量很多，但今年的參觀人數受陸團減少影響，少了約9000多人。記者陳玫伶／攝影
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阿里山嘉義吊橋

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