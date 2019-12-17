鯝魚步道部分施工 分段方式減少遊客影響

嘉義縣阿里山鄉山美村的達娜伊谷內，前往欣賞鯝魚的唯一一條步道自上周開始進行路邊排水工程，預計本周四開始進行路面柏油拋鋪工程，年底施工完成，山美村長安麗花表示，雖然施工期間不影響民眾前往看鯝魚，但請民眾經過務必注意安全。

山美社區發展協會理事長安榮進表示，這段步道的施工總長為342公尺，已跟施工單位討論於上午6點至9點，以及下午4點之後進行分段施工，盡量減少對遊客的影響，施工完成後就會有又平又安全的步道可行走了。