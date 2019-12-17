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嘉市國際管樂節太夯！日本樂團場次已售罄

2019-12-17 14:38聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市國際管樂節將於今年本月20日起至明年1月1日舉行，今年邀請來自法國、德國、比利時、日本、香港、泰國共6國管樂團隊及大師，共計11支國際級重量團隊，日本靜岡大學管樂團今年第12次受邀，在嘉義市有眾多樂迷，2場室內音樂會門票已於11月全數銷售一空。

市長黃敏惠今天主持管樂節啟動記者會，邀請博愛國小管樂團擔綱演出，博愛國小已經連續6年代表嘉義市參加全國南區決賽，今年獲得全國學生音樂比賽室內、室外雙特優「第一名」之亮眼佳績，透過激昂的樂聲，宣告2019嘉義市國際管樂節正式開始。

黃敏惠說，今年的國際管樂節更國際化、更多元化，除了有50組踩街隊伍外，還有80幾場的演出，不僅會有大批人潮湧入，連受大家喜愛的聖誕版沉睡森林大白熊都來到嘉義車站，將歡樂、藝術的氣氛感染整個嘉義市，也讓音樂陪伴大家來度過聖誕節和新年。

她說，今年邀請到6國11支的國外團隊演出，盛況空前，而且日本室內音樂會場次門票已銷售一空，所以想要再看的朋友，室外場還有機會，不然要等到明年了，歡迎大家一起來享受這美好的音樂饗宴。

文化局表示，管樂節的重頭戲「踩街嘉年華」本周六下午2點盛大舉行，除邀請國內優秀管樂隊伍，更邀請擅長街頭演出、互動性極佳的「法國聲變街頭樂團」、「比利時Remork＆Karkaba」以及氣勢磅礡的「泰國南邦易三倉管樂團」、「日本安城學園高等學校管樂團吹奏樂部」共50組踩街隊伍，一同由嘉義市中央噴水往嘉義市體育場行進，接著於體育場展開變換隊形晚會，以千變萬化的步伐譜出獨特樂章，千萬別錯過！

文化局指出，管樂節期間，中正公園、文化公園及文化局廣場皆有精彩演出外，於嘉義市北門驛車站、經國新城、竹圍里、精忠社區等處也有國內外演出節目，期待讓管樂深入街區巷尾，使樂音悠揚於嘉義市每個角落，讓樂音更貼近市民的生活。

除了精彩的演出外，民眾用影像與藝文創作紀錄嘉管節的感動，報名攝影比賽與燒烙比賽，並有機會獲得高額獎金，更多活動相關資訊可上嘉義市政府文化局（http://www.cabcy.gov.tw/）或上臉書搜尋「嘉義市國際管樂節」粉絲專頁查詢。

嘉市府舉辦國際管樂節記者會。記者李承穎／攝影
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嘉市府舉辦國際管樂節記者會。記者李承穎／攝影
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嘉義樂團文化局

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