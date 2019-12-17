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柑橘寒流災損 嘉縣議員何子凡為果農請命槓上農業處長

2019-12-17 13:10聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣山區竹崎及梅山鄉柑橘日前遭寒流災損農糧署會同台南區農改場及縣府勘災，因未達天然災害救助標準，啟動災損次級品收購加工，每公斤6元收購，議員何子凡上午質詢批收購價過低，勞民擾民，他說，災損延遲性，許多果農來不及收成，並非農政單位指稱收成8成，要求農業處報農糧署再勘災，啟動現金救助 。

農業處長許彰敏與何子凡為災損比例爭辯，許彰敏說，竹崎及梅山採收接近尾聲，約剩2成未採收，今年柑橘上市價格不錯，由於災損比例未達天然災害救助標準20%，為避免災損次級品流入市面，影響價格，農糧署啟動災損次級品收購加工，找加工廠進場以每公斤6元收購。

何子凡說，寒害災損延遲性，許多果農未採收，他到果園勘查，發現果農災損與感受與農政單位發布訊息差很大，集貨場被迫自己墊款，他親眼看到有果農載1000公斤柑橘運到集貨場，僅收入6000元，果農苦哈哈，怨聲載道。

雖農糧署委請廠商收購次級品加工，但收購價每公斤6元，僅略足肥料及防治病蟲害成本，不包含農民管理勞務及採收人力等成本，農民仍需付出相當勞力採收、分類、打包及運送至集貨場成本，6元收購是「勞民擾民」舉措，要不是農民習慣吃苦耐勞，減少農損，不然沒人想做，「簡政便民」應直接回歸現金補助機制。

農糧署南區分署嘉義辦事處說，目前柑橘價格穩定，為減少次級品衝擊行情，會持續追蹤寒害情況，協助集貨場媒合食品加工廠，將損傷果給加工業收購。

嘉義縣員何子凡(右)質詢農業處長許彰敏(左)。記者魯永明／翻攝
嘉義縣員何子凡(右)質詢農業處長許彰敏(左)。記者魯永明／翻攝
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災損農糧署農民

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