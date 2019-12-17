柑橘寒流災損 嘉縣議員何子凡為果農請命槓上農業處長

嘉義縣山區竹崎及梅山鄉柑橘日前遭寒流災損，農糧署會同台南區農改場及縣府勘災，因未達天然災害救助標準，啟動災損次級品收購加工，每公斤6元收購，議員何子凡上午質詢批收購價過低，勞民擾民，他說，災損延遲性，許多果農來不及收成，並非農政單位指稱收成8成，要求農業處報農糧署再勘災，啟動現金救助 。

農業處長許彰敏與何子凡為災損比例爭辯，許彰敏說，竹崎及梅山採收接近尾聲，約剩2成未採收，今年柑橘上市價格不錯，由於災損比例未達天然災害救助標準20%，為避免災損次級品流入市面，影響價格，農糧署啟動災損次級品收購加工，找加工廠進場以每公斤6元收購。

何子凡說，寒害災損延遲性，許多果農未採收，他到果園勘查，發現果農災損與感受與農政單位發布訊息差很大，集貨場被迫自己墊款，他親眼看到有果農載1000公斤柑橘運到集貨場，僅收入6000元，果農苦哈哈，怨聲載道。

雖農糧署委請廠商收購次級品加工，但收購價每公斤6元，僅略足肥料及防治病蟲害成本，不包含農民管理勞務及採收人力等成本，農民仍需付出相當勞力採收、分類、打包及運送至集貨場成本，6元收購是「勞民擾民」舉措，要不是農民習慣吃苦耐勞，減少農損，不然沒人想做，「簡政便民」應直接回歸現金補助機制。