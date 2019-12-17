雲林縣政府智慧服務升級 「善良」客服機器人不斷線

雲林縣政府轄下府內單位、所屬機關以及各公所、地所、戶所以及衛生所資訊網共構，在雲林縣政府全球資訊網上有名為「善良」的客服機器人，24小時提供服務，並關閉不實用的專線，將1999服務專線升級為1999雲林通，今天揭牌。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林縣政府整合現有老舊資訊系統，將雲林縣轄下，包括府內單位、所屬機關以及各公所、地所、戶所以及衛生所資訊網共構，在雲林縣政府全球資訊網上有名為「善良」的客服機器人，24小時提供服務，並關閉不實用的專線，將1999服務專線升級為1999雲林通。

縣政府在雲林科技大學、虎尾科技大學協助下，結合轄內所屬機關以及各公所、地所、戶所以及衛生所，將「雲林縣政府全球資訊網」共構，不僅網站規範統一修訂、整合建置、整體資安防護，更節省將近3400萬元的維護管理經費。

縣府計畫處長李明岳表示，為簡化服務流程，整合雲林縣政府所有e化便民服務項目，包括「線上申辦」及「縣長信箱」等，對外提供單一便民e化服務窗口「雲端聯合服務中心」，方便民眾查找。

李明岳表示，縣府關閉不必要的服務專線，將1999服務專線全面升級，更名為1999雲林通，由1999話務中心同仁先行傾聽及詢問每一通民眾的來電問題，接通提供服務單位電話後，再交給來電民眾，朝向1通電話，全面服務的目標邁進。