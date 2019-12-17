加強學生職業試探 台南市推跨單位整合

台南市政府以跨局處資源整合，提供國中小學生多元試探與生涯探索機會，今天由市長黃偉哲帶領相關單位簽署合作備忘錄，將加強職業試探體驗示範中心功能，協助學生發掘興趣。

台南市政府今天舉辦「技藝點金石、教育新藍海」跨局處合作記者會，由黃偉哲與教育局長鄭新輝、環保局長林淵淙簽署合作備忘錄。

台南市教育局指出，台南市於後甲國中、六甲國中及安順國中分別設置職業試探與體驗示範中心，提供國中一、二年級及國小五、六年級學生參與不同課程營隊。今年輔導六甲國中職業試探與體驗示範中心與環保局藏金閣合作，由六甲國中學生產出木工產品於藏金閣展示。

黃偉哲表示，台南市環保局的藏金閣是把一些回收的物品經過加工後，變成可用的家具或器材再販售出去；除了增加價值，也減少了廢棄物。

他說，這個概念如果落實到教育體系，讓學生了解有些東西不是廢物，可以經過加工成為有新生命、有價值的東西。另一方面，加工也是一個木工學習的過程；讓學習、資源回收再利用、創造新價值等三個概念能結合在一起，就是「技藝點金石、教育新藍海」的用意。

台南市教育局指出，未來將逐步擴展國中小學生職業試探深度及廣度。於六甲國中設置的職業試探與體驗示範中心，除了在環保局藏金閣展示木工產品外，還將結合六甲區公所及在地產業開發套裝觀光及職業試探體驗活動。