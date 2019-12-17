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雲林跨年首部曲 邀身分證字號「P」回娘家

2019-12-17 10:58聯合報 記者李京昇／即時報導

雲林人之夜活動將於12月21日下午2時至晚間9時，在虎尾農博生態園區盛大登場，雲林縣長張麗善邀請在雲林設籍出生登記的身分證字號開頭為「P」的全國雲林人一起回娘家同歡。

縣長張麗善表示，大家對雲林的印象就是農業大縣，其實雲林除農漁產品一流外，也擁有非常深厚的文化底蘊，雲林是布袋戲原鄉，也有豐富宗教陣頭文化、優秀工藝師以及重要傳統技術保存者。

她說，縣內傑出優秀人才輩出，並在各領域發光發熱，如知名藝人趙傳、小嫻、蔡秋鳳、舞立方趙敦毅、國際級設計師吳季剛、超馬選手林義傑、鬍鬚張滷肉飯張永昌董事長、NET黃文貞董事長、85度C的創辦人吳政學等。

雲林人之夜是雲林跨年活動首部曲，在這溫馨歲末時節，雲林縣政府規劃一系列精采活動，當日下午2至5點，將辦理親子野餐趣，安排親子闖關、迪卡儂運動體驗、音樂表演、布袋戲演出等，接著晚間6至9點，則由雲林傑出表演團隊及雲林藝人輪番上陣演出，邀請大家一路從下午玩到晚上，體驗滿滿雲林味。

將演出的趙敦毅表示，12月21日對他而言是一場非常有意義的演出，這是第一次有個舞台，讓各領域的異鄉遊子能表演給家鄉的鄉親看，感謝最重要的推手-張麗善縣長，讓大家有平台可以發揮。

他說，他15歲出外學表演到今年30歲，將近15年的時間都在異鄉度過，因為雲林人的特質，讓他堅持下來，遇到困難不退縮，跌倒要馬上爬起來，這場晚會別具意義，希望雲林的一起回家參與。

文化處長陳璧君表示，首次舉辦的「雲林人之夜」，將邀請雲林出生的藝人回鄉演出，當晚由小嫻擔任晚會主持人，邀請藝人蔡秋鳳、趙傳、蔡義德連番演出，也邀請傑出表演者如趙敦毅、太日樂集、雲林愛樂室內合唱團等共同演出，讓觀眾近距離欣賞到雲林優秀表演。

活動當天從下午1點到晚間10點縣府於雲林高鐵站設有接駁專車往返活動現場，貼心服務民眾，現場周邊設有雲林良品及年節禮盒展售攤位供民眾參觀選購優質產品，下午親子野餐前100名完成闖關者還有野餐墊贈送、迪卡儂商品折價劵，此外，還有爆米花、在地美食讓民眾免費品嚐。

雲林人之夜活動將於12月21日下午2時至晚間9時，在虎尾農博生態園區盛大登場，雲...
雲林人之夜活動將於12月21日下午2時至晚間9時，在虎尾農博生態園區盛大登場，雲林縣長張麗善邀請在雲林設籍出生登記的身分證字號開頭為「P」的全國雲林人一起回娘家同歡。圖／雲林縣政府提供
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野餐親子張麗善

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