雲林跨年首部曲 邀身分證字號「P」回娘家

雲林人之夜活動將於12月21日下午2時至晚間9時，在虎尾農博生態園區盛大登場，雲林縣長張麗善邀請在雲林設籍出生登記的身分證字號開頭為「P」的全國雲林人一起回娘家同歡。

縣長張麗善表示，大家對雲林的印象就是農業大縣，其實雲林除農漁產品一流外，也擁有非常深厚的文化底蘊，雲林是布袋戲原鄉，也有豐富宗教陣頭文化、優秀工藝師以及重要傳統技術保存者。

她說，縣內傑出優秀人才輩出，並在各領域發光發熱，如知名藝人趙傳、小嫻、蔡秋鳳、舞立方趙敦毅、國際級設計師吳季剛、超馬選手林義傑、鬍鬚張滷肉飯張永昌董事長、NET黃文貞董事長、85度C的創辦人吳政學等。

雲林人之夜是雲林跨年活動首部曲，在這溫馨歲末時節，雲林縣政府規劃一系列精采活動，當日下午2至5點，將辦理親子野餐趣，安排親子闖關、迪卡儂運動體驗、音樂表演、布袋戲演出等，接著晚間6至9點，則由雲林傑出表演團隊及雲林藝人輪番上陣演出，邀請大家一路從下午玩到晚上，體驗滿滿雲林味。

將演出的趙敦毅表示，12月21日對他而言是一場非常有意義的演出，這是第一次有個舞台，讓各領域的異鄉遊子能表演給家鄉的鄉親看，感謝最重要的推手-張麗善縣長，讓大家有平台可以發揮。

他說，他15歲出外學表演到今年30歲，將近15年的時間都在異鄉度過，因為雲林人的特質，讓他堅持下來，遇到困難不退縮，跌倒要馬上爬起來，這場晚會別具意義，希望雲林的一起回家參與。

文化處長陳璧君表示，首次舉辦的「雲林人之夜」，將邀請雲林出生的藝人回鄉演出，當晚由小嫻擔任晚會主持人，邀請藝人蔡秋鳳、趙傳、蔡義德連番演出，也邀請傑出表演者如趙敦毅、太日樂集、雲林愛樂室內合唱團等共同演出，讓觀眾近距離欣賞到雲林優秀表演。