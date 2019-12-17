親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

金正恩的聖誕禮物：擁抱川普或「核爆」川普？

健康減重全勤免費！嘉義聖馬醫院推「享瘦健康班」

2019-12-17 09:14聯合報 記者卜敏正／嘉義即時報導

聖馬爾定醫院慢性病防治中心推出「享瘦健康班暨選秀賽」課程，邀請醫護人員指導飲食控制、正確運動，開課日為明年2月至6月，4個月共8堂課，從代謝認識、熱量食物烹調技巧及外食選擇到復胖迷思，都有醫院營養師專業解說，活動名額30人，預繳報名費200元，全程參與者於結業時會全額退費。

現代人的生活特徵都是忙碌、壓力大、多吃、少動，肥胖及許多慢性病因此產生，罹患糖尿病、高血壓等慢性疾病皆與不健康生活習慣有關。有鑑於此，聖馬爾定醫院慢性病防治中心推出「享瘦健康班暨選秀賽」課程。

慢性病防治中心指出，在飲食型態改變及體能活動量不足，肥胖者日漸增多。研究指出，內臟脂肪比皮下脂肪，對心血管疾病影響更有關係，內臟脂肪活性大，會釋放出游離脂肪酸，產生胰島素阻抗作用，引起代謝異常，進而造成高血糖、高血壓、高血脂等危險因子聚集。

「享瘦健康班暨選秀賽」開課日為明年2月至6月，從代謝認識、熱量食物烹調技巧，及外食選擇到復胖迷思，都有醫院營養師專業解說。參與課程六堂(含)以上者還可參加-享瘦健康班選秀賽，活動結束後會，以五項危險因子改善最多、體重腰圍改善最大者頒發鼓勵禮卷。

即日起開放報名至額滿為止，以代謝症候群篩檢異常者，與 BMI≧24以上優先錄取，詳情課表或內容可洽報名專線 (05)2756000轉3322、3311了解；或至聖馬爾定醫院慢性病防治中心報名。

聖馬爾定醫院慢性病防治中心將舉行「享瘦健康班暨選秀賽」課程，邀請醫護人員教導飲食...
聖馬爾定醫院慢性病防治中心將舉行「享瘦健康班暨選秀賽」課程，邀請醫護人員教導飲食控制、正確運動。記者卜敏正／攝影
分享

慢性病脂肪外食

延伸閱讀

沉睡大白熊在嘉義火車站 網美快來拍照打卡

2020夏至日環食在嘉義市 潘文忠：錯過再等...

奔波肘痠仍全勤 詹姆斯：上場比賽是義務

不滿陳明文300萬案未偵結 他拿封條「查封」...

相關新聞

買透天厝 小心踩雷遭拆

2019-12-16 23:25

台南找停車位 App報你知

2019-12-16 23:22

張嘉郡告對手割斷布條 蘇治芬團隊：屬黑函的布條

2019-12-16 21:16

冬螢現身奮起湖 季節限定只到本月25日

2019-12-16 19:55

把握最後兩周登錄發票抽雙車 台南購物節進入倒數

2019-12-16 19:42

台南明年中推自駕公車 先上路的是這兩條路線

2019-12-16 19:32

解決雲林2萬噸垃圾山 環保署：已補助1.4億元經費

2019-12-16 18:09

柑橘寒害惹爭議 林國慶被批造謠

2019-12-16 17:26

白河蓮花季用水需求增 台水斥700餘萬元汰換管線

2019-12-16 15:23

不忍300隻狗無家可歸 地主同意延期購地期限

2019-12-16 14:37

2千愛心年菜不浪費 雲林推年菜整合平台

2019-12-16 12:14

全台第三 雲林縣宣布補助人工生殖費用2萬元

2019-12-16 11:37

奇美博物館慶耶誕 萬人化裝舞會周六日登場

2019-12-16 09:19

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

買新房要小心 台南鐵腕拆除透天厝車庫違建

2019-12-16 13:09

台南智慧停車平台啟用 哪裡有停車位App報給你知

2019-12-16 11:25
看更多

熱門文章

買新房要小心 台南鐵腕拆除透天厝車庫違建

2019-12-16 13:09

ECFA明年到期自動失效？ 屏東石斑魚養殖戶心情沉重

2019-12-16 20:25

驚呆！ 53歲美魔女 新北元旦夜開秀

2019-12-16 12:16

基隆輕軌再增國泰醫院、Costco兩站 就醫購物更方便

2019-12-16 19:34

「新北耶誕城」變「新北災難城」？民眾搶過馬路仆街

2019-12-16 14:17

中捷延伸彰化被退件 中市府：交通部「卡」中台灣發展

2019-12-16 15:45

沉睡大白熊在嘉義火車站 網美快來拍照打卡

2019-12-16 22:27

被綠營稱「閨密小妹」 高市文化局機要接觀光局主秘挨批

2019-12-16 14:34

基層警鬧「背心荒」 高市警局：尺寸都可彈性調整

2019-12-16 17:51

全台第三 雲林縣宣布補助人工生殖費用2萬元

2019-12-16 11:37

曾批評波特王 高雄市議員黃文益今支持與讚聲

2019-12-16 22:52

張志明提台東台北直達車每天來回1班 2對手：不切實際

2019-12-16 20:27

綠指觀光局主秘是夫人閨密 藍營：用學經歷還狠甩前朝

2019-12-16 17:47

影／勞工夜市上百名攤商怒吼 警方大陣仗因應

2019-12-16 16:54

國1汐止增南向匝道今獲政院核定 砸4.9億可省20分鐘

2019-12-16 17:58

宜蘭4級地震搖晃不已 民眾吃完飯嚇到奪門而出

2019-12-16 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top