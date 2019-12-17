健康減重全勤免費！嘉義聖馬醫院推「享瘦健康班」

聖馬爾定醫院慢性病防治中心推出「享瘦健康班暨選秀賽」課程，邀請醫護人員指導飲食控制、正確運動，開課日為明年2月至6月，4個月共8堂課，從代謝認識、熱量食物烹調技巧及外食選擇到復胖迷思，都有醫院營養師專業解說，活動名額30人，預繳報名費200元，全程參與者於結業時會全額退費。

現代人的生活特徵都是忙碌、壓力大、多吃、少動，肥胖及許多慢性病因此產生，罹患糖尿病、高血壓等慢性疾病皆與不健康生活習慣有關。有鑑於此，聖馬爾定醫院慢性病防治中心推出「享瘦健康班暨選秀賽」課程。

慢性病防治中心指出，在飲食型態改變及體能活動量不足，肥胖者日漸增多。研究指出，內臟脂肪比皮下脂肪，對心血管疾病影響更有關係，內臟脂肪活性大，會釋放出游離脂肪酸，產生胰島素阻抗作用，引起代謝異常，進而造成高血糖、高血壓、高血脂等危險因子聚集。

「享瘦健康班暨選秀賽」開課日為明年2月至6月，從代謝認識、熱量食物烹調技巧，及外食選擇到復胖迷思，都有醫院營養師專業解說。參與課程六堂(含)以上者還可參加-享瘦健康班選秀賽，活動結束後會，以五項危險因子改善最多、體重腰圍改善最大者頒發鼓勵禮卷。